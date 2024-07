La glomerulonefritis aguda postestreptocócica se resuelve por completo en la mayoría de los casos, especialmente en los niños. Alrededor del 1% de los niños y el 10% de las personas adultas llegan a padecer nefropatía crónica.

El pronóstico de las personas afectadas de glomerulonefritis de progresión rápida depende de la gravedad de la esclerosis glomerular y de si la enfermedad subyacente es curable o no, como en el caso de una infección. En algunas personas que reciben tratamiento en la etapa inicial (a los pocos días o semanas), se preserva la función renal, por lo que la diálisis no llega a ser necesaria. Sin embargo, dado que los síntomas pueden ser sutiles e indefinidos, la mayoría de las personas con glomerulonefritis de progresión rápida no perciben la enfermedad subyacente y no solicitan atención médica hasta que aparece insuficiencia renal.

Si se tarda mucho en aplicar el tratamiento, la probabilidad de que se produzca nefropatía crónica con insuficiencia renal es mucho mayor. Dado que la insuficiencia renal tiende a aparecer antes de que la persona se de cuenta, del 80 al 90% de las personas con glomerulonefritis de progresión rápida pasan a depender de la diálisis. El pronóstico también depende de la causa, de la edad de la persona y de cualquier otra enfermedad que esta pueda tener. En los casos en que se desconoce la causa o cuando se trata de un paciente de edad avanzada, el pronóstico es peor.

En algunos niños y adultos que no se recuperan por completo de la glomerulonefritis aguda aparecen otros tipos de trastornos renales, como la proteinuria asintomática y el síndrome de hematuria o el síndrome nefrótico. Otras personas afectadas por glomerulonefritis aguda, en especial los adultos de más edad, desarrollan con frecuencia glomerulonefritis crónica.