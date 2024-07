Vacunas infantiles

Antes de que una nueva vacuna pueda obtener autorización, se prueba en ensayos clínicos (al igual que cualquier producto médico). En estos ensayos se compara la nueva vacuna con un placebo o una vacuna previamente existente para la misma enfermedad para evaluar si la vacuna es eficaz e identifican los efectos secundarios frecuentes. Sin embargo, algunos efectos secundarios son muy poco frecuentes para ser detectados en los ensayos clínicos con una muestra razonable y no se manifiestan hasta después de que la vacuna se utilice de forma sistemática en muchas personas. Por lo tanto, en Estados Unidos se ha creado un sistema de vigilancia llamado Sistema de información de los casos de efectos adversos (véase Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) para supervisar la seguridad de las vacunas que se utilizan en el público en general.

VAERS es un programa de seguridad copatrocinado por la Agencia Federal para Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El sistema VAERS recoge informes de personas que creen que han sufrido un efecto secundario después de una vacunación reciente y de profesionales de la salud que identifican ciertos efectos secundarios posibles después de la administración de una vacuna, incluso si no están seguros de si los efectos están relacionados con la vacuna. Por lo tanto, la existencia de un informe VAERS no es una prueba de que una vacuna haya causado un determinado efecto secundario. VAERS es simplemente un sistema para recopilar datos sobre efectos que podrían ser efectos secundarios. Entonces, la Food and Drug Administration (Agencia federal de alimentos y medicamentos, FDA por sus siglas en inglés) puede evaluar aún más la preocupación mediante la comparación de la frecuencia con la que se produjo el posible efecto secundario en personas que fueron vacunadas y la frecuencia con la que se produjo en personas que no lo fueron.