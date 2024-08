Trastornos de la raíz nerviosa

Pruebas de diagnóstico por la imagen

A veces, pruebas electrodiagnósticas

El médico pregunta sobre los síntomas y realiza una exploración clínica. Los hallazgos proporcionan pistas para el diagnóstico y ayudan a los médicos a determinar dónde está el problema.

Para confirmar el diagnóstico se realiza una resonancia magnética nuclear (RMN) o una tomografía computarizada (TC). La RMN muestra la médula espinal, así como las anomalías que hay en los tejidos blandos que la rodean, como abscesos, hematomas (acumulaciones de sangre), tumores y fracturas de discos intervertebrales y en el hueso, como tumores, fracturas, artrosis y espondilosis cervical.

Si no se puede realizar una RMN y los resultados de la TC no son claros, se indica una mielografía. Para la mielografía, se inyecta un agente de contraste radiopaco (que se puede visualizar en las radiografías) en el espacio que rodea la médula espinal y se toman radiografías. También se puede indicar una mielografía por TC. La mielografía por TC puede proporcionar imágenes detalladas de la médula espinal y del hueso circundante.

Las pruebas electrodiagnósticas (electromiografía y estudios de conducción nerviosa) se realizan para identificar qué raíces nerviosas están dañadas y para confirmar que los síntomas están causados por la compresión del nervio espinal y no por problemas en la médula espinal o en un plexo nervioso (una red de fibras nerviosas, donde las fibras de diferentes nervios espinales se clasifican y recombinan para dar servicio a un área particular del cuerpo). Sin embargo, estas pruebas no siempre pueden identificar la causa.

Si las pruebas de diagnóstico por la imagen no identifican la causa, se realiza una punción lumbar y los médicos analizan el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal (líquido cefalorraquídeo) para detectar infecciones. Los médicos también miden la concentración de glucosa en sangre después de haber ayunado para comprobar la presencia de diabetes y pueden indicar otras pruebas dependiendo de la causa sospechada.