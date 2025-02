La quiropraxia es objeto de estudio actualmente. Los problemas tratados con mayor frecuencia por la quiropraxia son dolor lumbar, cefalea, dolor cervical y dolor neurológico debido a compresión nerviosa.

Los ensayos clínicos (estudios para determinar la inocuidad y la eficacia de los tratamientos en los seres humanos) desarrollados hasta el momento han demostrado que la quiropráctica es eficaz para el alivio del dolor lumbar a corto plazo. Las guías de práctica médica convencional incluyen la quiropraxia como una opción de tratamiento para la lumbalgia aguda que persiste a pesar de las medidas que el sujeto toma por su cuenta. La persistencia de este tratamiento más allá de 3 meses no proporciona beneficio.

¿Sabías que...?

La utilidad de la manipulación para otras patologías no relacionadas de manera directa con el sistema musculoesquelético (como el asma, los cólicos y las otitis infantiles) no ha sido establecida. Los pocos estudios que se han realizado sugieren que la manipulación no es eficaz para estos trastornos.