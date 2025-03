Die lokale Therapie hat zum Ziel, ein Prostatakarzinom zu heilen und kann daher auch definitive Therapie genannt werden. Radikale Prostatektomie, eineige Formen der Strahlentherapie und Kryotherapie sind die primären Optionen. Eine sorgfältige Beratung über die Risiken und den Nutzen dieser Behandlungen und Überlegungen zu patientenspezifischen Merkmalen (Alter, Gesundheit, Tumor-Eigenschaften) sind entscheidend bei der Entscheidungsfindung.

Die radikale Prostatektomie (Entfernung der Prostata mit Samenblasen und regionalen Lymphknoten) ist wahrscheinlich die beste Methode für Patienten < 75 Jahre mit einer Lebenserwartung von > 10 bis 15 Jahren und einem auf die Prostata beschränkten Tumor. In Abhängigkeit von der Lebenserwartung, Komorbiditäten und der Fähigkeit, Operation und Narkose zu überstehen, ist eine Prostatektomie für einige ältere Männer angemessen. Eine Prostatektomie wurde in der Vergangenheit durch eine Inzision im Unterbauch durchgeführt. Heute werden die meisten Prostatektomien mit einem robotergestützten laparoskopischen Verfahren durchgeführt, das den Blutverlust und den Krankenhausaufenthalt minimiert, aber nachweislich keine Auswirkungen auf die Morbidität oder Mortalität hat. Zu den Komplikationen der radikalen Prostatektomie gehören Harninkontinenz (die bei etwa 5 bis 10% schwerwiegend ist), Blasenhalskontraktur oder Urethrastriktur (bei etwa 7–20%), erektile Dysfunktion (bei etwa 30 bis 100% - stark abhängig von Alter und aktueller Funktion) und rektale Verletzungen (bei 1 bis 2%). Eine radikale Prostatektomie unter Schonung des neurovaskulären Bündels reduziert die Wahrscheinlichkeit einer erektilen Dysfunktion, kann aber, abhängig von Tumorstadium und Lokalisation, nicht immer durchgeführt werden.

Eine externe Strahlentherapie appliziert in der Regel 70 grays (Gy) in 7 Wochen, aber diese Technik wurde durch die dreidimensionale konformale Strahlentherapie und die intensitätsmodulierte Radiotherapie ersetzt, bei denen Dosierungen bis zu 80 Gy sicher an die Prostata verabreicht werden. Die Daten lassen darauf schließen, dass die Rate der lokalen Krankheitskontrolle, insbesondere bei Hochrisikopatienten höher ist. Ein gewisses Nachlassen der Erektionsfähigkeit tritt bei mindestens 40% auf. Andere unerwünschte Nebenwirkungen sind Strahlenproktitis, -zystitis, Diarrhö, Fatigue und möglicherweise Harnröhrenstrikturen, vor allem bei Patienten, die in der Vergangenheit eine transurethrale Resektion der Prostata hatten. Die Ergebnisse mit externer Strahlentherapie, radikaler Prostatektomie und aktiver Überwachung zeigten sich im Median 10 Jahre nach der Behandlung für lokalisierten Prostatakrebs vergleichbar, wie in der ProtecT-Studie gezeigt wurde (1). Neuere Formen der externen Strahlentherapie, wie z. B. die Protonentherapie, sind teurer, ein Aufwand, der möglicherweise nicht gerechtfertigt ist, da der Nutzen bei Männern mit Prostatakrebs nicht eindeutig nachgewiesen wurde. Externe Strahlentherapie spielt auch eine Rolle, wenn Krebs nach radikaler Prostatektomie zurückbleibt, oder wenn der PSA-Wert nach der Operation zu steigen beginnt und keine Metastasen gefunden werden.

Jüngste Erkenntnisse (2) sprechen auch für eine Bestrahlung der Prostata bei Männern mit geringem Metastasierungsgrad, was häufig als oligometastatische Krebserkrankung bezeichnet wird und üblicherweise als mit weniger als 3 bis 5 Metastasenstellen definiert ist. Zu den jüngsten Fortschritten in der Strahlentherapie von Prostatakrebs gehört die Verwendung von Fiducial-Markern, die um die Prostata herum platziert werden, um die Zielgenauigkeit zu verbessern. Hydrogel-Spacer können mit einer transrektalen Nadel platziert werden, um die rektale Toxizität zu verringern. Die Hydrogel-Spacer resorbieren mit der Zeit. Hypofraktionierung ist ein sich entwickelndes Konzept in der Strahlentherapie, bei dem die Gesamtdosis der Strahlung in große Dosen aufgeteilt wird und Behandlungen einmal täglich oder seltener durchgeführt werden. Die hypofraktionierte Strahlentherapie wird über einen kürzeren Zeitraum (weniger Tage oder Wochen) durchgeführt als die Standard-Strahlentherapie.

DieBrachytherapie beinhaltet die Implantation von radioaktiven Quellen in die Prostata durch das Peineum. Diese Quellen emittieren ein Platzen der Strahlung über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 3–6 Monate) und sind dann inert. Forschungsprotokolle untersuchen, ob hochwertige Implantate als Monotherapie oder Implantate plus externe Strahlentherapie bei Patienten mit mittlerem Risiko überlegen sind. Durch die Brachytherapie vermindert sich ebenfalls die erektile Funktion, allerdings kann dies verspätet auftreten, und die Patienten können besser auf Phosphodiesterase-Typ-5-Hemmer ansprechen als Patienten mit Resektion oder perioperativer Verletzung von neurovaskulären Strukturen. Vermehrte Miktionsfrequenz, Harndrang und seltener Harnretention sind häufig, klingen aber mit der Zeit ab. Andere unerwünschte Nebenwirkungen sind vermehrter Stuhlgang, Tenesmen, Blutungen oder Ulzeration und prostatorektale Fistelbildung.

Die Kryotherapie (Zerstörung von Prostatakarzinomzellen durch Gefrieren mit Kryosonden und anschließendes Auftauen) ist weniger gut etabliert; Langzeitergebnisse liegen bislang nicht vor. Unerwünschte Nebeneffekte sind Blasenhalsobstruktion, Harninkontinenz, erektile Dysfunktion und rektale Schmerzen oder Verletzungen. Kryotherapie ist nicht allgemein die Therapie der Wahl in den USA, kann aber verwendet werden, wenn die Strahlentherapie nicht erfolgreich ist.

HIFU (high intensity focused ultrasonic) verwendet intensive Ultraschallenergie, die transrektal verabreicht wird, um das Prostatagewebe abzutragen. Es wird seit vielen Jahren in Europa und Kanada verwendet und ist seit Kurzem auch in den Vereinigten Staaten erhältlich. Die Rolle dieser Technologie bei der Behandlung von Prostatakrebs ist noch in der Entwicklung begriffen; derzeit scheint sie am besten für strahlenrezidivierenden Prostatakrebs oder Krebs mit niedrigem Risiko und einzelnen Tumoren geeignet zu sein, die mit fokaler Therapie behandelt werden können. Mehrere andere Therapien zur Behandlung von fokalen Läsionen werden derzeit untersucht, z. B. die Laserablation und die Katheter-Elektroporation.

Wenn der Krebs in der Prostata lokalisiert ist und ein hohes Risiko darstellt, müssen möglicherweise verschiedene Therapien kombiniert werden (z. B. bei Prostatakrebs mit hohem Risiko, der mit externer Bestrahlung behandelt wird, zusätzlich eine Hormontherapie über einen Zeitraum von 6 Monaten bis zu 2 bis 3 Jahren).