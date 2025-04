Cathinone sind Verbindungen zum Stimulans Alkaloid aus der Pflanze Catha edulis (Khat).

Die Khat-Pflanze stammt ursprünglich aus dem Horn von Afrika und der arabischen Halbinsel. Seine Blätter enthalten Cathinon, ein Amphetamin-ähnliches Alkaloid. Seit Jahrhunderten haben die Bewohner der Gebiete in der nativen Umgebung der Pflanze deren Blätter für einen milde euphorisierende und stimulierende Wirkung gekaut. In diesen Regionen ist das Khat-Kauen oft eine gesellschaftliche Aktivität, ähnlich wie Kaffee trinken in anderen Gesellschaften. Neuerdings hat sich der Gebrauch von Khat auf andere Länder ausgebreitet und in jüngster Zeit wurde eine Reihe von Derivaten zum Drogengebrauch auf der Basis von Alkaloid synthetisiert.

Derivate sind die Mittel bekannt als Badesalz, das oft das substituierte Cathinone wie Mephedron oder Methylendioxypyrovaleron enthält. Die tatsächlichen chemischen Strukturen variieren jedoch je nach Herstellungsart. Cathinone können inhaliert, gegessen, geraucht und manchmal injiziert werden. Die Produkte wurden wegen ihrer Ähnlichkeit mit Bittersalz als "Badesalz" bezeichnet und mit der Aufschrift "nicht für den menschlichen Verzehr" versehen, um rechtliche Anfechtungen zu vermeiden. Die gemeldete Verwendung von substituierten Cathinonen stieg zwischen 2010 und 2011 um das Tausendfache an, und die weltweite Beschlagnahme verwandter Wirkstoffe durch Drogenkontrollbehörden nahm Anfang 2017 gegenüber einem vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2016 deutlich zu.

Pathophysiologie der Cathinontoxizität Die physiologischen Wirkungen der substituierten Cathinone sind ähnlich denen von Amphetaminen und begünstigen Herzinfarkt, Rhabdomyolyse, Nierenversagen sowie Leberversagen. Allerdings ist der genaue Mechanismus, der für Organschäden verantwortlich ist, unbekannt.

Anzeichen und Symptome der Cathinontoxizität Die Patienten können Kopfschmerzen, Tachykardie und Palpitationen, Halluzinationen, Unruhe, eine erhöhte Ausdauer und Schmerztoleranz sowie Neigung zu gewalttätigem Verhalten aufweisen.

Diagnose der Cathinontoxizität In der Regel eine klinische Diagnose Die Diagnose erfolgt durch klinische Untersuchung; substituierte Cathinone werden nicht mit Routine-Urin oder Blut-Tests nachgewiesen. Patienten mit schweren akuten Intoxikationen sollten auf Rhabdomyolyse untersucht werden und benötigen möglicherweise Blutuntersuchungen (komplettes Blutbild, Elektrolyte, Blut-Harnstoff-Stickstoff, Kreatinin, Kreatinkinase), Urinuntersuchungen auf Myoglobinurie und ein EKG.