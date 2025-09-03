Atemnotsyndrom bei Neugeborenen

Das Atemnotsyndrom wird durch einen Mangel oder eine Inaktivierung des pulmonalen Surfactants in den Lungen von Neugeborenen verursacht, am häufigsten bei Frühgeborenen. Das Risiko wächst mit dem Grad der Unreife. Die Symptome und Befunde schließen stöhnende Atmung, den Gebrauch der Atemhilfsmuskulatur und Nasenflügeln kurz nach der Geburt ein. Die postnatale Diagnose erfolgt klinisch und radiologisch. Die Behandlung umfasst eine Surfactant-Therapie, gegebenenfalls Atemunterstützung und Maßnahmen zur Vorbeugung einer nachfolgenden bronchopulmonalen Dysplasie.
(Siehe auch Überblick über perinatale Atemwegserkrankungen.)
Der Geburtsprozess wird von ausgeprägten physiologischen Veränderungen begleitet. Hierdurch können manchmal Krankheiten zu Tage treten, die während des intrauterinen Lebens keine Probleme bereitet haben. Aus diesem Grund sollte bei jeder Geburt ein Kliniker mit Kenntnissen in neonataler Reanimation anwesend sein. Gestationsalter und Wachstumsparameterrhelfen dabei, das Risiko einer neonatalen Pathologie zu identifizieren.
Ätiologie des Atemnotsyndroms bei Neugeborenen
Surfactant wird erst relativ spät in der Schwangerschaft (34. bis 36. Woche) in ausreichender Menge produziert; daher steigt das Risiko für ein Atemnotsyndrom mit abnehmendem Gestationsalter. Obwohl es sich in der Regel um eine Erkrankung von Frühgeborenen handelt, haben selbst frühzeitige Termingeborene (37 Wochen bis 38 Wochen und 6 Tage) ein höheres Risiko für RDS als Säuglinge, die in der 39. Schwangerschaftswoche oder später geboren werden (1).
Ältere Säuglinge können ebenfalls einen Surfactantmangel aufweisen, der auf Mutationen in Genen zurückzuführen ist, die für Surfactantproteine oder Proteine kodieren, die für die Bindung und den Transport von Surfactant notwendig sind (Surfactant-Protein [SP-B und SP-C] und ATP-bindender Kassettentransporter A3 [ABCA3]-Gene), oder auf Erkrankungen der Mutter wie Diabetes (Typ 1, Typ 2 oder Schwangerschaftsdiabetes) (1, 2).
Weitere Risikofaktoren, die für RDS gemeldet wurden, sind fortgeschrittenes Alter der Mutter, intrauterine Notlage, Kaiserschnittgeburt und männliches Geschlecht (3, 4).
Literatur zur Ätiologie
1. Yildiz Atar H, Baatz JE, Ryan RM. Molecular Mechanisms of Maternal Diabetes Effects on Fetal and Neonatal Surfactant. Children (Basel). 2021;8(4):281. Published 2021 Apr 6. doi:10.3390/children8040281
2. Nogee LM. Genetic causes of surfactant protein abnormalities. Curr Opin Pediatr. 2019;31(3):330-339. doi:10.1097/MOP.0000000000000751
3. Gould AJ, Ding JJ, Recabo O, et al. Risk factors for respiratory distress syndrome among high-risk early-term and full-term deliveries. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022;35(26):10401-10405. doi:10.1080/14767058.2022.2128657
4. Dani C, Reali MF, Bertini G, et al. Risk factors for the development of respiratory distress syndrome and transient tachypnoea in newborn infants. Italian Group of Neonatal Pneumology. Eur Respir J. 1999;14(1):155-159. doi:10.1034/j.1399-3003.1999.14a26.x
Pathophysiologie des Atemnotsyndroms bei Neugeborenen
Der pulmonale Surfactant ist eine Mischung aus Phospholipiden und Lipoproteinen, die von den Pneumozyten Typ II sezerniert werden (siehe auch Neonatale Lungenfunktion). Er verringert die Oberflächenspannung des Wasserfilms, der die Alveolen auskleidet, und vermindert dadurch die Tendenz der Alveolen, zu kollabieren sowie den Kraftaufwand, um sie aufzublähen.
Bei Surfactant-Mangel wird ein größerer Druck benötigt, um um die Alveolen zu öffnen. Ohne angemessenen Atemdruck werden die Lungen diffus atelektatisch und lösen Entzündungen und Lungenödem aus. Da das Blut, das durch die atelektatischen Areale fließt, nicht oxygeniert wird (intrapulmonaler Rechts-Links-Shunt), wird das Kind hypoxisch. Die Lungencompliance ist vermindert, die Atemarbeit wird vermehrt. In schweren Fällen ermüden das Zwerchfell und die Interkostalmuskulatur, was zu Hypoventilation, Kohlendioxidretention und respiratorischer Azidose führt.
Komplikationen des idiopathischen Atemnotsyndroms
Komplikationen des RDS umfassen Pneumothorax und andere Luftlecksyndrome, intrakranielle Blutung, bronchopulmonale Dysplasie, Sepsis und Pneumonie sowie Tod (1, 2).
Literatur zur Pathophysiologie
1. Sun H, Xu F, Xiong H, et al. Characteristics of respiratory distress syndrome in infants of different gestational ages. Lung. 2013;191(4):425-433. doi:10.1007/s00408-013-9475-3
2. Ogata ES, Gregory GA, Kitterman JA, Phibbs RH, Tooley WH. Pneumothorax in the respiratory distress syndrome: incidence and effect on vital signs, blood gases, and pH. Pediatrics. 1976;58(2):177-183.
Symptome und Anzeichen des Atemnotsyndroms bei Neugeborenen
Symptome und Befunde von RDS sind schnelle, stöhnende Atemzüge, die sofort oder einige Stunden nach der Geburt, mit suprasternalen und substernalen Einziehungen und Nasenflügeln beginnen. Mit fortschreitender Atelektase und respiratorischer Insuffizienz verschlimmern sich die Symptome mit Zyanose, Lethargie, unregelmäßiger Atmung und Apnoe und können schließlich zu Herzversagen führen, wenn keine angemessene Lungenexpansion, Ventilation und Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist.
Neugeborene mit einem Gewicht < 1000 g können so wenig dehnbare Lungen haben, dass sie im Kreißsaal nicht in der Lage sind, die Atmung einzuleiten oder aufrechtzuerhalten.
Bei der Untersuchung sind die Atemgeräusche vermindert, und es können Knistergeräusche zu hören sein.
Diagnose des Atemnotsyndroms bei Neugeborenen
Arterielle Blutgase (Hypoxämie und Hyperkapnie)
Röntgenthorax
Blut, Liquoruntersuchungen und Kulturen aus dem Trachealaspirat
Die Diagnose des RDS erfolgt anhand des klinischen Bildes, einschließlich der Erkennung von Risikofaktoren; arterieller oder kapillärer Blutgasanalysen mit Nachweis von Hypoxämie und Hyperkapnie; sowie Röntgenaufnahme des Thorax. Das Röntgenbild zeigt eine diffuse Atelektase, die klassischerweise als Milchglaseffekt mit sichtbaren Luftbronchogrammen und geringer Lungenausdehnung beschrieben wird; die Veränderungen korrelieren ungefähr mit dem Schweregrad der Erkrankung.
Diese Frontalansicht einer Röntgenaufnahme von Thorax und Abdomen zeigt eine beidseitige diffuse milchglasartige Trübung in beiden Lungen mit Luftbronchogrammen, was mit einem Atemnotsyndrom (RDS) übereinstimmt.
Außerdem sind eine Magensonde sowie Arterien- und Venenkatheter am Nabel in den erwarteten Positionen zu sehen.
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Zu den Differenzialdiagnosen gehören:
Aspiration
Bei Neugeborenen werden in der Regel Blutkulturen angelegt. Liquorkulturen werden nach der Geburt nicht routinemäßig durchgeführt, da die Inzidenz von Meningitis im Zusammenhang mit einer früh einsetzenden Sepsis gering ist. Sie können jedoch in bestimmten Fällen durchgeführt werden (z. B. wenn Blutkulturen positiv auf gramnegative Bazillen sind, was auf eine spät einsetzende Sepsis hindeutet) (1). Klinisch ist die Streptokokkenpneumonie der Gruppe B sehr schwierig von IAS zu unterscheiden, weswegen bei noch ausstehenden Kulturresultaten empirisch mit der antibiotischen Behandlung begonnen werden sollte.
Screening
Die fetale Lungenreifetestung anhand des Fruchtwassers, die früher zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit eines RDS verwendet wurde, wird in keinem klinischen Szenario für Entscheidungen über die Entbindung empfohlen. Insbesondere ist ein risikoarmes Testergebnis keine Indikation für eine elektive Entbindung vor der 39. Schwangerschaftswoche (2, 3).
Literatur zur Diagnose
1. Srinivasan L, Harris MC, Shah SS. Lumbar puncture in the neonate: Challenges in decision making and interpretation. Semin Perinatol. 2012;36(6):445–453. doi:10.1053/j.semperi.2012.06.007
2. Johnson LM, Johnson C, Karger AB. End of the line for fetal lung maturity testing. Clin Biochem. 2019;71:74-76. doi:10.1016/j.clinbiochem.2019.07.003
3. ACOG Committee Opinion No. 765: Avoidance of Nonmedically Indicated Early-Term Deliveries and Associated Neonatal Morbidities. Obstet Gynecol. 2019;133(2):e156-e163. doi:10.1097/AOG.0000000000003076
Behandlung des Atemnotsyndroms bei Neugeborenen
Surfactant, falls indiziert
Sauerstofftherapie nach Bedarf
Atemunterstützung nach Bedarf, vorzugsweise mit nichtinvasiven Strategien
Die spezifische Behandlung des RDS besteht in der Surfactant-Therapie. Diese Therapie kann intratracheal mit einem Endotrachealtubus verabreicht werden, aber auch eine weniger invasive Verabreichung von Surfactant (LISA) über einen kleinen Katheter, der in die Trachea eingeführt wird, ist akzeptabel. Surfactant kann auch über eine supraglottische oder laryngeale Maske verabreicht werden (1–3).
Surfactant beschleunigt die Erholung und vermindert das Risiko für Pneumothorax, pulmonales interstitielles Emphysem, intraventrikuläre Blutung, bronchopulmonale Dysplasie und neonatale Krankenhaus- und 1-Jahres-Mortalität (4). Optionen für den Surfactant-Ersatz umfassen aus Rinder- und Schweinegewebe gewonnene Produkte sowie synthetische Präparate.
Surfactant kann prophylaktisch (z. B. allen Säuglingen unter einem bestimmten Gestationsalter) oder selektiv (z. B. nur Säuglingen, die intubiert werden müssen) verabreicht werden. Die Kriterien für die Anwendung sind sehr spezifisch für jedes Zentrum.
Weniger invasive Beatmungstechniken wie die nasale kontinuierliche Überdruckbeatmung (CPAP) oder die nichtinvasive oder nasale intermittierende Überdruckbeatmung (NIV) werden aufgrund des geringeren Risikos für Tod und Entwicklung einer bronchopulmonalen Dysplasie bevorzugt, selbst bei sehr frühgeborenen Säuglingen (1, 2, 5–7). In einigen Fällen ist jedoch weiterhin eine mechanische Beatmung erforderlich, um eine ausreichende Belüftung und/oder Sauerstoffversorgung zu gewährleisten.
Die Lungencompliance verbessert sich nach der Behandlung schnell. Wenn das Neugeborene mechanisch beatmet wird, muss der Spitzeninspirationsdruck des Beatmungsgeräts möglicherweise rasch reduziert werden, um das Risiko eines pulmonalen Luftlecks zu verringern. Andere Beatmungsparameter (z. B. inspiratorische Sauerstofffraktion [FIO2], Atemfrequenz) müssen möglicherweise ebenfalls reduziert werden.
Literatur zur Behandlung
1. Durlak W, Thébaud B. BPD: Latest Strategies of Prevention and Treatment. Neonatology. 2024;121(5):596-607. doi:10.1159/000540002
2. Abiramalatha T, Ramaswamy VV, Bandyopadhyay T, et al. Interventions to Prevent Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Neonates: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analyses. JAMA Pediatr. 2022;176(5):502-516. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.6619
3. Kakkilaya V, Gautham KS. Should less invasive surfactant administration (LISA) become routine practice in US neonatal units?. Pediatr Res. 2023;93(5):1188-1198. doi:10.1038/s41390-022-02265-8
4. Challis P, Nydert P, Håkansson S, Norman M. Association of Adherence to Surfactant Best Practice Uses With Clinical Outcomes Among Neonates in Sweden. JAMA Netw Open. 2021;4(5):e217269. Published 2021 May 3. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.7269
5. Mahmoud RA, Schmalisch G, Oswal A, Christoph Roehr C. Non-invasive ventilatory support in neonates: An evidence-based update. Paediatr Respir Rev. 2022;44:11-18. doi:10.1016/j.prrv.2022.09.001
6. Blennow M, Bohlin K. Surfactant and noninvasive ventilation. Neonatology. 2015;107(4):330–336. doi:10.1159/000381122
7. Chen IL, Chen HL. New developments in neonatal respiratory management. Pediatr Neonatol. 2022;63(4):341-347. doi:10.1016/j.pedneo.2022.02.002
Prognose des Atemnotsyndroms bei Neugeborenen
Die Prognose unter Behandlung ist gut; die Mortalität in den Vereinigten Staaten lag 2014 bei etwa 6% (1). Mit einer adäquaten Beatmung beginnt die Surfactantsekretion. Wenn die Sekretion beginnt, verschwindet das idiopathische Atemnotsyndrom innerhalb von 4 oder 5 Tagen, aber eine schwere Hypoxie kann in der Zwischenzeit zu multiplem Organversagen und Tod führen.
Ein höherer Grad der Frühgeburtlichkeit ist mit einem erhöhten Risiko für eine bronchopulmonale Dysplasie (chronische Lungenerkrankung der Frühgeborenen) verbunden (2).
Literatur zur Prognose
1. Donda K, Vijayakanthi N, Dapaah-Siakwan F, Bhatt P, Rastogi D, Rastogi S. Trends in epidemiology and outcomes of respiratory distress syndrome in the United States. Pediatr Pulmonol. 2019;54(4):405-414. doi:10.1002/ppul.24241
2. Sun H, Xu F, Xiong H, et al. Characteristics of respiratory distress syndrome in infants of different gestational ages. Lung. 2013;191(4):425-433. doi:10.1007/s00408-013-9475-3
Prävention des Atemnotsyndroms bei Neugeborenen
Wenn ein Fetus vor der 34. Schwangerschaftswoche entbunden werden muss, sollte der Schwangeren vor der Geburt Betamethason oder Dexamethason verabreicht werden, um die fetale Surfactant-Produktion zu induzieren und das Risiko für RDS zu senken bzw. dessen Schweregrad zu vermindern (1). (Siehe vorzeitige Wehen.)
Neugeborene, die < 30 Schwangerschaftswoche geboren werden, insbesondere solche ohne pränatale Glukokortikoidgabe, haben ein hohes Risiko, ein RDS zu entwickeln. Neben nichtinvasiven Beatmungsstrategien, einschließlich CPAP, scheint eine frühzeitige selektive Surfactant-Therapie (die innerhalb von 1 bis 2 Stunden nach der Geburt bei Säuglingen mit Anzeichen von RDS durchgeführt wird) hinsichtlich Wirksamkeit und Nebenwirkungen der universellen prophylaktischen Surfactant-Gabe allein auf Grundlage des Gestationsalters überlegen zu sein (2–6).
Literatur zur Prävention
1. McGoldrick E, Stewart F, Parker R, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2020;12(12):CD004454. Published 2020 Dec 25. doi:10.1002/14651858.CD004454.pub4
2. Abiramalatha T, Ramaswamy VV, Bandyopadhyay T, et al. Interventions to Prevent Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Neonates: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analyses. JAMA Pediatr. 2022;176(5):502-516. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.6619
3. Murphy MC, Miletin J, Klingenberg C, et al. Prophylactic Oropharyngeal Surfactant for Preterm Newborns at Birth: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2024;178(2):117-124. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.5082
4. Dargaville PA, Kamlin COF, Orsini F, et al. Effect of Minimally Invasive Surfactant Therapy vs Sham Treatment on Death or Bronchopulmonary Dysplasia in Preterm Infants With Respiratory Distress Syndrome: The OPTIMIST-A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021;326(24):2478-2487. doi:10.1001/jama.2021.21892
5. Göpel W, Rausch TK, Mitschdörfer B, et al. A randomised controlled trial in preterm infants comparing prophylactic with selective "less invasive surfactant administration" (pro.LISA). Trials. 2023;24(1):612. Published 2023 Sep 26. doi:10.1186/s13063-023-07603-7
6. Rojas-Reyes MX, Morley CJ, Soll R. Prophylactic versus selective use of surfactant in preventing morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2012;2012(3):CD000510. Published 2012 Mar 14. doi:10.1002/14651858.CD000510.pub2
Wichtige Punkte
Das Atemnotsyndrom (RDS) wird durch einen Mangel an pulmonalem Surfactant verursacht, der am häufigsten bei Frühgeborenen auftritt; der Mangel verschlimmert sich mit zunehmender Frühgeburtlichkeit.
Bei einem Surfactant-Mangel schließen sich die Alveolen oder öffnen sich nicht und die Lungen werden diffus atelektatisch und lösen Entzündungen und Lungenödem aus.
Zusätzlich zur Verursachung einer Ateminsuffizienz erhöht IAS das Risiko für intraventrikuläre Blutungen, Spannungspneumothorax, bronchopulmonale Dysplasie, Sepsis und Pneumonie sowie Tod.
Die Diagnose wird klinisch und mit Röntgenthorax gestellt; Lungenentzündung und Sepsis werden durch geeignete Kulturen ausgeschlossen.
Bei Bedarf Atemunterstützung leisten und mit nichtinvasiver Beatmungsunterstützung und Surfactant behandeln (falls angezeigt).
Wenn ausreichend Zeit besteht und die Entbindung zwischen der 24. und 34. Schwangerschaftswoche erfolgen muss, sollte der Schwangeren mehrere Dosen Betamethason oder Dexamethason verabreicht werden; Glukokortikoide induzieren die fetale Surfactant-Produktion und reduzieren das Risiko und/oder den Schweregrad des RDS.