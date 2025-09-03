Atemnotsyndrom bei Neugeborenen

Surfactant wird erst relativ spät in der Schwangerschaft (34. bis 36. Woche) in ausreichender Menge produziert; daher steigt das Risiko für ein Atemnotsyndrom mit abnehmendem Gestationsalter. Obwohl es sich in der Regel um eine Erkrankung von Frühgeborenen handelt, haben selbst frühzeitige Termingeborene (37 Wochen bis 38 Wochen und 6 Tage) ein höheres Risiko für RDS als Säuglinge, die in der 39. Schwangerschaftswoche oder später geboren werden (1).

Ältere Säuglinge können ebenfalls einen Surfactantmangel aufweisen, der auf Mutationen in Genen zurückzuführen ist, die für Surfactantproteine oder Proteine kodieren, die für die Bindung und den Transport von Surfactant notwendig sind (Surfactant-Protein [SP-B und SP-C] und ATP-bindender Kassettentransporter A3 [ABCA3]-Gene), oder auf Erkrankungen der Mutter wie Diabetes (Typ 1, Typ 2 oder Schwangerschaftsdiabetes) (1, 2).

Weitere Risikofaktoren, die für RDS gemeldet wurden, sind fortgeschrittenes Alter der Mutter, intrauterine Notlage, Kaiserschnittgeburt und männliches Geschlecht (3, 4).