Nukleinsäurebasierte Identifikationsmethode für Infektionskrankheiten

Nukleinsäurebasierte Methoden werden verwendet, um organismspezifische DNA- oder RNA-Sequenzen nachzuweisen, die aus dem Mikroorganismus extrahiert wurden. Sequenzen können teils in vitro amplifiziert werden, teils nicht.

Nukleinsäurebasierte (molekulare) Identifizierung ist im klinischen Umfeld üblich geworden; die schnelle Identifizierung ermöglicht es dem Patienten, sich einer bestimmten antimikrobiellen Therapie zu unterziehen und eine längere Behandlung mit empirischen, potenziell unwirksamen Medikamenten zu vermeiden.

Nuckeinsäurebasierte Methoden sind insgesamt spezifisch und hoch sensitiv und können für alle Kategorien von Erregern verwendet werden. Die Ergebnisse können sehr rasch vorliegen. Da jeder Test typischerweise für einen einzelnen Erreger spezifisch ist, muss der Kliniker die diagnostischen Möglichkeiten kennen und die Tests entsprechend anfordern.

Jüngste Fortschritte haben zur Entwicklung von Multiplex-Assays geführt, in denen ein einzelner nukleinsäurebasierter Test ≥ 2 verursachenden Mikroorganismen erkennen und zwischen diesen unterscheiden kann. Multiplex-Assays sind derzeit für den Nachweis von biologischen Kampfstoffen und bestimmten respiratorischen, enterischen oder neurotropen Krankheitserregern verfügbar. Diese Tests umfassen eine Reihe von viralen und nicht-viralen Erregern und werden als Reaktion auf ein klinisches Syndrom, z. B. Atemwegs-, Magen-Darm- oder Meningoenzephalitis-Symptome, angeordnet. Multiplex-Assays haben eine ähnliche Sensitivität und Spezifität wie Single-Target-Assays, sind aber meist qualitativ und können bei einem bestimmten Patienten schwieriger zu interpretieren sein.

Nukleinsäurebasierte Tests sind qualitativ, jedoch existieren Quantifizierungsverfahren für eine derzeit noch begrenzte, aber zunehmende Anzahl von Infektionen (z. B. Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Zytomegalievirus, Humanes T-lymphotropes Virus); diese Methoden können sowohl für die Diagnosestellung als auch zur Verlaufskontrolle einer Therapie nützlich sein.

unverstärkte Tests Techniken, die auf Nukleinsäuresequenzen abzielen, aber keine Amplifikation dieser Sequenzen erfordern, sind in der Regel auf Situationen beschränkt, in denen der Organismus zuerst kultiviert wurde oder in hoher Konzentration in der Probe vorhanden ist (z. B. bei Pharyngitis, verursacht durch Streptokokken (Streptococcus) der Gruppe A, bei Genitalinfektionen, verursacht durch Chlamydia trachomatis oder Neisseria gonorrhoeae).