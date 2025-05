Im Gegensatz zur ursächlichen Verletzung ist ein Hämothorax an sich nicht schmerzhaft. Die Schwere der anderen Symptome hängt zum Teil davon ab, wie viel Blut sich in der Brusthöhle befindet. Wenn die Blutmenge klein ist, haben die Betroffenen in der Regel keine weiteren Symptome. Ist viel Blut in den Pleuraraum geflossen, kann es zu Kurzatmigkeit mit schneller und flacher Atmung kommen. Bei einer massiven Blutmenge kann der Blutdruck gefährlich stark abfallen (Kreislaufschock). Die Haut fühlt sich kühl und feucht an und ist bläulich verfärbt.