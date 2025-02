Übersicht über Vergiftungen

Nur sehr wenige verschluckte Gifte werden so schnell aufgenommen, dass keine Maßnahmen ergriffen werden können, um sie aus dem Blutkreislauf zu entfernen. Solche Maßnahmen sind jedoch nur bei bestimmten Giften und in bestimmten Situationen wirksam.

Eine Magenentleerung (Erbrechen einleiten oder den Magen auspumpen), die früher häufig vorgenommen wurde, wird inzwischen für gewöhnlich vermieden, weil damit nur ein kleiner Anteil des Gifts entfernt wird und es zu ernsthaften Komplikationen kommen kann. Das Entleeren des Magens verbessert den Zustand eines Patienten nur selten. In seltenen Fällen wird der Magen aber ausgepumpt, wenn es sich um ein ungewöhnlich gefährliches Gift handelt oder wenn der Patient sehr krank zu sein scheint.

Bei diesem Verfahren wird ein Schlauch durch den Mund in den Magen geführt. In den Magen wird über den Schlauch Wasser zugeführt und dann abgesaugt (Magenspülung). Dieses Verfahren wird mehrmals wiederholt. Falls die Betroffenen wegen des Gifts benommen sind, führen die Ärzte zunächst einen Beatmungsschlauch aus Kunststoff über den Mund bis in die Luftröhre ein (endotracheale Intubation). Eine endotracheale Intubation trägt dazu bei, zu verhindern, dass die Flüssigkeit der Magenspülung in die Lunge gelangt.

Früher wurde häufig Kindern, die giftige Substanzen verschluckten, Brechwurzelsirup verabreicht, um sie zum Erbrechen zu bringen. Mit dieser Methode wurde jedoch in der Regel keine große Menge der verschluckten Substanz entfernt. Heute verwenden Ärzte Brechwurzelsirup nur für hochtoxische Substanzen, und wenn der Patient nicht rasch in die Notaufnahme verbracht werden kann. Im Krankenhaus verabreichen die Ärzte keinen Brechwurzelsirup, um den Magen zu leeren, weil damit unterschiedliche Effekte erzielt werden.

Aktivkohle wird manchmal in der Notaufnahme an Patienten verabreicht, die Gift geschluckt haben. Aktivkohle, bindet das Gift im Verdauungstrakt und verhindert so seine Aufnahme ins Blut. Aktivkohle wird in der Regel oral eingenommen, wenn der Patient wachsam und kooperativ ist. Die Einführung von Aktivkohle über einen Schlauch in die Nase oder den Mund bei Patienten, die entweder nicht kooperativ oder lethargisch sind, wird nicht empfohlen. Manchmal verabreichen die Ärzte alle 4 bis 6 Stunden Aktivkohle, um dem Körper zu helfen, sich von dem Gift zu reinigen. Nicht alle Gifte werden durch Aktivkohle desaktiviert. Zum Beispiel bindet Aktivkohle Alkohol, Eisen oder viele Haushaltschemikalien nicht.

Eine Spülung des gesamten Darmtrakts ist eine Behandlungsmethode, bei der das Gift aus dem Verdauungstrakt geschwemmt wird. Sie wird nur gelegentlich verwendet, zum Beispiel bei einer schweren Vergiftung, die durch Gifte verursacht wurde, die im Verdauungstrakt festsitzen oder physisch entfernt werden müssen (wie etwa Päckchen mit versteckt geschmuggelten Drogen), oder durch Gifte, die langsam aufgenommen (wie etwa bestimmte Retardpräparate) oder von Aktivkohle nicht absorbiert werden (wie etwa Eisen und Blei).