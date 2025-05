Überblick über Tauchverletzungen

Hochdruck unter Wasser entsteht durch das Gewicht des darüber liegenden Wassers, so, wie der barometrische (atmosphärische) Druck an Land durch das Gewicht der darüber befindlichen Luft verursacht wird. Beim Tauchen wird der Druck oft in Tiefeneinheiten (Fuß oder Meter) oder als absoluter Druck angegeben. Für den absoluten Druck werden das Gewicht des Wassers, das in 10 Metern Tiefe 1 physikalische Atmosphäre (etwa 7,2 kg pro Quadratmeter oder 1,03 Kilogramm pro Quadratzentimeter) beträgt und der Luftdruck an der Oberfläche, der ebenfalls 1 physikalische Atmosphäre beträgt, addiert. Damit ist ein Taucher in zehn Metern Tiefe einem Gesamtdruck von 2 bar ausgesetzt; es lastet also doppelt so viel Druck auf ihm wie an der Oberfläche. Jedes Abtauchen um weitere zehn Meter bedeutet eine Druckerhöhung um 1 bar.

Beschwerden, die durch Druck verursacht werden, können wie folgt entstehen:

Ausdehnung oder Verdichtung von gasgefüllten Räumen im Körper (Barotrauma)

Ausschüttung von gelöstem Stickstoff in das Blut und das Körpergewebe (Dekompressionskrankheit)

In beiden Fällen können Blasen in die Arterien gelangen, die die Blutzufuhr zu den Organen blockieren (arterielle Gasembolie). Gase wie Sauerstoff und Stickstoff können auch Schäden verursachen (Sauerstofftoxikose und Tiefenrausch), wenn sie beim Tauchen in großen Tiefen unter hohem Druck eingeatmet werden.