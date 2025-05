Beinahe jeder, der in einem Boot auf unruhiger See fährt, wird reisekrank. Die Reisekrankheit auf einem Boot wird Seekrankheit genannt. Einige Menschen werden auch im Auto oder Flugzeug reisekrank. Die Reisekrankheit tritt vor allem auf, wenn das Fahrzeug viele Kurven fährt. Menschen, die zum Beispiel sonst nicht in einem Flugzeug reisekrank werden, kann in einem kleinen Flieger, der Loopings und gefährliche Manöver fliegt, übel werden.

Sie können auch reisekrank werden, wenn Sie sich nicht bewegen. Wenn Sie beispielsweise ein Videospiel spielen oder eine Actionszene in einem 3D-Film ansehen, kann Ihnen übel werden.