Luxationen der Kniescheibe (Patella) treten auf, wenn die Kniescheibe und die Bänder, mit denen sie fixiert ist, zur Seite und aus dem Knie herausrutschen.

Dies kann zum Beispiel bei einem plötzlichen Richtungswechsel beim Gehen geschehen. Davon betroffen sind in der Regel heranwachsende Mädchen mit einer Knieanomalie.

Die Kniescheibe sieht verschoben aus. Die Betroffenen haben Schmerzen unter der Kniescheibe und können das Knie nicht strecken.

Die Diagnose einer Kniescheibenluxation erfolgt bei der Untersuchung durch den Arzt.

Der Arzt schiebt die Kniescheibe vorsichtig zurück in ihre Position und bringt dann eine Knieorthese mit starren Fixationsstäben bzw. eine Orthese mit Scharnier an.

(Siehe auch Übersicht über Luxationen.)

Kniescheibenluxationen unterscheiden sich von Kniegelenkluxationen (die weitaus schwerwiegender sind).

Kniescheibenluxationen treten häufig auf. Oftmals sind heranwachsende Mädchen mit einer anatomischen Fehlbildung im Kniegelenk, beispielsweise lockeren Bändern oder leicht verschobenen Knochen, betroffen.

Ursache für ein Verrutschen der Kniescheibe ist in der Regel ein plötzlicher Richtungswechsel beim Gehen. Kniescheibenluxationen können bei Sportarten auftreten, bei denen das Knie abrupt verdreht wird und/oder Stößen/Schlägen ausgesetzt ist (z. B. Fußball, Gymnastik, Baseball beim Schwingen eines Schlägers und Eishockey). Sie können aber auch durch Stolpern oder Ausrutschen auftreten.

Durch die Einwirkung der Kraft, die die Luxation verursacht, kommt es mitunter auch zu Frakturen im Knorpel auf der Rückseite der Kniescheibe oder zum Absplittern eines kleinen Knochenstücks vom Ende des Oberschenkelknochens.

Symptome einer Kniescheibenluxation Eine ausgerenkte Kniescheibe ist von außen erkennbar. Die Betroffenen haben Schmerzen unter der Kniescheibe. Das Kniegelenk ist druckempfindlich und oft geschwollen. Das Knie lässt sich nicht strecken, wohingegen sich die Kniescheibe oft hin und her bewegen lässt. Die Betroffenen sind unter Umständen nicht in der Lage zu gehen.

Diagnose einer Kniescheibenluxation Untersuchung durch den Arzt

Röntgenaufnahmen zur Überprüfung auf Frakturen Eine Kniescheibe kann sich von selbst wieder zurück in ihre Ausgangsposition bewegen, bevor die Betroffenen beim Arzt vorstellig werden. Die Betroffenen sollten trotzdem zu einem Arzt gehen, damit dieser auch auf etwaige Brüche untersuchen kann, die während der Verletzung aufgetreten sind. Wussten Sie ... Die Diagnose einer Kniescheibenluxation erfolgt bei der Untersuchung durch den Arzt. Auch wenn die Kniescheibe bereits wieder von selbst in ihre Ausgangsposition gerutscht ist, lässt sich die Luxation vielleicht daran erkennen, dass Blut im Gelenk vorhanden und das Gelenk selbst druckempfindlich ist. Zur Untersuchung auf Brüche werden Röntgenaufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln gemacht.