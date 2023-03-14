James Y. McCue, MD
Fachgebiete und Expertise
- Emergency Medicine, Emergency Medical Services
Verbindungen
- Clinical Instructor
- University of Washington
Ausbildung
- Medical School: University of California Davis School of Medicine
- Residency: University of California, San Francisco-Fresno
Ausgewählte Auszeichnungen, Errungenschaften und Publikationen
- Mumma BE, McCue JY, Li CS, Holmes JF. Effects of emergency department expansion on emergency department patient flow. Acad Emerg Med 21(5):504-9, 2014.