James Y. McCue, MD

Fachgebiete und Expertise

  • Emergency Medicine, Emergency Medical Services

Verbindungen

Ausbildung

  • Medical School: University of California Davis School of Medicine
  • Residency: University of California, San Francisco-Fresno

Ausgewählte Auszeichnungen, Errungenschaften und Publikationen

  • Mumma BE, McCue JY, Li CS, Holmes JF. Effects of emergency department expansion on emergency department patient flow. Acad Emerg Med 21(5):504-9, 2014.

Kapitel und Kommentare für Manuals