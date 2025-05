Frakturen des Kiefers und des Mittelgesichts

Röntgenaufnahme und/oder Computertomographie

Augenuntersuchung

Eine ärztliche Untersuchung kann in der Regel feststellen, ob der Kiefer gebrochen ist. In der Regel werden Röntgenaufnahmen angefertigt, um Frakturen des Unterkiefers oder nur einer Zahnhöhle zu diagnostizieren. Für eine Diagnose von Frakturen am Oberkiefer werden Aufnahmen mittels Computertomographie (CT) erstellt. Oft werden Röntgenbilder des Nackens gemacht, um eine Rückenmarksverletzung auszuschließen. Bei Symptomen einer Hirnverletzung wird eine CT des Gehirns erstellt. Bei Problemen mit dem Sehen oder einer Verletzung in Nähe der Augen wird eine Augenuntersuchung durchgeführt.