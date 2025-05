Tierbisse können sich infizieren

Ein infizierter Biss ist schmerzhaft, geschwollen und rot

In seltenen Fällen können Sie einige Tiere mit Tollwut infizieren

Tollwut ist ein tödliches Virus, das Sie sich durch Tierbisse zuziehen können. Das Tier muss selbst erst mit Tollwut infiziert sein, damit es Sie mit Tollwut infizieren kann. Nicht alle Tiere können sich mit Tollwut infizieren.

In den Vereinigten Staaten von Amerika werden Haustiere in der Regel gegen Tollwut geimpft, daher ist Tollwut bei Haustieren selten. In der Wildnis lebende Tiere, wie etwa Fledermäuse, Waschbären, Stinktiere oder Füchse, haben eher Tollwut. Bei Bissen von Kaninchen, Eichhörnchen, Hamstern, Ratten und Mäusen besteht in der Regel keine Gefahr für Tollwut.

Wenn Sie von einem Tier gebissen wurden, sollten Sie Ihren Arzt anrufen oder sofort ins Krankenhaus gehen. Der Arzt entscheidet dann, ob Sie eine Tollwutimpfung benötigen oder nicht.