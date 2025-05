Netzhautablösung aufgrund einer Augenverletzung

Eine Netzhautablösung ist schmerzlos und kann zunächst ohne Symptome sein, wenn es sich nur um eine kleine Ablösung handelt. Betroffene haben in der Regel folgende Symptome, die sich mit zunehmender Ablösung der Netzhaut verschlimmern:

Zunehmend mehr schwarze Flecken im Sichtbereich (Mouches volantes oder Floater – kristalline Ablagerungen, die im Sehfeld des Betroffenen erscheinen)

Häufig helle Lichtblitze im Auge, die für weniger als eine Sekunde anhalten (Photopsien)

Verschwommene Sicht

Bereiche, in denen der Betroffene nicht mehr sehen kann (ein Gesichtsfeldausfall)

In der Regel geht das periphere Sehvermögen zuerst verloren, und dann breitet sich der Verlust des Sehvermögens aus, sofern die Ablösung fortschreitet. Der Sehverlust verursacht ein Ergrauen im Gesichtsfeld oder ähnelt einem Vorhang oder Schleier, der sich über das Sichtfeld legt. Der Patient kann Blut in dem gallertartigen Glaskörper nahe dem hinteren Teil des Auges haben (Glaskörperblutung). Sobald sich der Makulabereich der Netzhaut abzulösen beginnt, verschlechtert sich das Sehvermögen drastisch; dann sieht man nur noch verschwommen. Jemand mit einem dieser Symptome muss so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen.