Augenhöhlenfrakturen

Manchmal erfolgt der Schlag auf das Auge so, dass er vom Augapfel aufgefangen wird und nicht durch starke Knochen um das Auge herum blockiert wird (wenn zum Beispiel ein kleines Objekt wie ein Golfball oder eine Faust aufschlägt). In diesem Fall wird der Druck im Augapfel an die Wände der Augenhöhle weiter gegeben. Dieser Druck kann den anfälligsten Teil der Augenhöhle brechen, den Teil unterhalb des Augapfels (orbitaler Boden). Die gleiche Fraktur kann aufgrund der Kraftübertragung auch durch direkte Schläge in das Gesicht entstehen. Diese Arten von Verletzungen werden Orbitabodenfrakturen genannt. Manchmal werden Teile in der Augenhöhle, wie das Fett um das Auge herum und seltener ein am Auge befestigter Muskel, durch den gebrochenen Knochen gepresst und eingeklemmt. Diese Erkrankung (sogenannte Muskeleinklemmung) tritt am häufigsten bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und muss dringend repariert werden.

Orbitabodenfrakturen verursachen manchmal Doppeltsehen, einen eingesunkenen Augapfel (besonders, nachdem die Schwellung abgeklungen ist), einen Augapfel, der nach unten gedreht ist, Taubheit (was durch eine Verletzung der Nerven unterhalb des Augapfels verursacht wird) oder eine Ansammlung von Luft und/oder Blut im Gewebe unterhalb der Haut (subkutanes Emphysem und Ekchymose). Doppeltsehen kann eintreten, weil das Auge stark geschwollen ist, oder weil einer der Muskeln, die das Auge bewegen, in der Fraktur eingeklemmt ist. Der eingeklemmte Muskel, in der Regel der Muskel, der das Auge nach unten bewegt (Inferior rectus), hindert das Auge daran, sich auf das Objekt zu richten, auf das sich das andere Auge fokussiert hat. Ein subkutanes Emphysem tritt auf, wenn eine Fraktur des orbitalen Bodens es ermöglicht, dass Luft aus der Nase oder den Nebenhöhlen in das Gewebe um die Augen herum austritt, besonders wenn die Betroffenen sich die Nase putzen. Eine Blutung kann auch in der Augenhöhle (orbitale Hämorrhagie) oder den Augenlidern auftreten. Selten kann eine Ansammlung von Luft oder Blut in der Augenhöhle (Orbita) zu sehr hohem Druck auf die Orbita und den Augapfel führen, was sofort behandelt werden muss.