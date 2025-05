Blaues Auge Von Thomas Jefferson University Hospital Jurij R. Bilyk , MD , Überprüft/überarbeitet Okt. 2024 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

In den ersten 24 Stunden nach einer stumpfen Augenverletzung entsteht durch das Blut, das in die Haut um das Auge herum sickert, häufig eine Prellung (Kontusion), ein so genanntes „blaues Auge‟.