Polypen von Colon und Mastdarm

Manche Polypen sind das Ergebnis von erblichen Erkrankungen, wie z. B. familiäre adenomatöse Polyposis coli, MUTYH-assoziierte Polyposis und das Peutz-Jeghers-Syndrom.

Beim Peutz-Jeghers-Syndrom haben die Personen viele kleine Polypen im Magen, Dünndarm und Dickdarm. Sie haben außerdem zahlreiche bläulich-schwarze Flecken in ihrem Gesicht, in ihrem Mund und auf ihren Händen und Füßen. Die Flecken verschwinden tendenziell in der Pubertät, nicht aber die im Mund.

Personen mit Peutz-Jeghers-Syndrom haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Krebserkrankung in vielen Organen, insbesondere in der Bauchspeicheldrüse, im Magen, Dünndarm, Colon, in der Brust, Lunge, in den Hoden, Eierstöcken und in der Gebärmutter.