Eine chronische Pankreatitis ist eine lang bestehende Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die zu einer irreversiblen Zerstörung der Struktur und der Funktion der Bauchspeicheldrüse führt.

Hoher Alkoholkonsum und Zigarettenrauchen sind 2 Hauptursachen der chronischen Pankreatitis.

Die Oberbauchschmerzen können dauerhaft vorhanden sein oder kommen und gehen.

Die Diagnose stützt sich auf die Symptome, das Vorliegen einer akuten Pankreatitis und von Alkoholkonsum in der Krankengeschichte, bildgebende Verfahren und Funktionstests der Bauchspeicheldrüse.

Die Behandlung umfasst die Vermeidung von Alkohol und Zigaretten, eine Ernährungsumstellung, die Einnahme von Pankreasenzym-Ergänzungsmitteln und Maßnahmen zur Schmerzlinderung.

(Siehe auch Übersicht über Pankreatitis.)

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist ein Organ im Oberbauch, mit dem das Hormon Insulin produziert und Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit über den Bauchspeicheldrüsengang in den ersten Teil des Dünndarms (Zwölffingerdarm) ausgeschieden wird. Die Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit enthält Verdauungsenzyme, die bei der Verdauung von Nahrung helfen.

Bei einer akuten Pankreatitis entwickelt sich eine Entzündung schnell und verschwindet innerhalb weniger Tage bis einigen Wochen wieder.

Bei einer chronischen Pankreatitis verschlimmert sich die Entzündung mit der Zeit und wird chronisch, was zu dauerhaften Schäden und Narbenbildung (Fibrose) an der Bauchspeicheldrüse führt. Diese Fibrose ist das Kennzeichen einer chronischen Pankreatitis. Während die chronische Pankreatitis voranschreitet, werden die Zellen, die Verdauungsenzyme in die Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit abgeben, langsam, aber sicher zerstört.

Lage der Bauchspeicheldrüse

Ursachen von chronischer Pankreatitis In den USA ist etwa die Hälfte der Fälle einer chronischen Pankreatitis auf starken Alkoholkonsum zurückzuführen. Raucher tragen ebenfalls ein erhöhtes Risiko für eine chronische Pankreatitis. Seltener entsteht eine chronische Pankreatitis aufgrund von genetischen Erkrankungen wie der zystischen Fibrose, der hereditären Pankreatitis und der Autoimmunpankreatitis. In seltenen Fällen verursacht ein schwerer Schub einer akuten Pankreatitis eine dauerhafte Vernarbung (Fibrose) der Bauchspeicheldrüse, die dann zu einer chronischen Pankreatitis führt. Bei einigen Menschen kommt es zu einer chronischen Pankreatitis, wenn der Bauchspeicheldrüsengang durch Steine oder durch einen Tumor verstopft ist (Obstruktion). Einige Fälle von chronischer Pankreatitis haben keine eindeutige Ursache (sind idiopathisch). In tropischen Ländern (beispielsweise Indien, Indonesien und Nigeria) haben Kinder und Jugendliche häufig eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung (die tropische Pankreatitis).

Symptome von chronischer Pankreatitis Bauchschmerzen sind das Hauptsymptom einer chronischen Pankreatitis. Die Oberbauchschmerzen können unterschiedlich stark sein, und Krankheitsschübe (Attacken) können viele Stunden bis einige Tage lang andauern. Im späteren Verlauf der Krankheit werden die Schmerzen dann eher chronisch. Die Schmerzen werden in der Regel stärker nach den Mahlzeiten und schwächer, wenn man gerade oder nach vorne geneigt sitzt. Während die chronische Pankreatitis fortschreitet und die verdauungsenzymbildenden Zellen zerstört werden, können die Oberbauchschmerzen auch wieder abklingen. Eine Pankreasinsuffizienz ist das andere Hauptsymptom einer chronischen Pankreatitis. Bei der Pankreasinsuffizienz handelt es sich um eine Senkung der Menge an Verdauungsenzymen in der Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit. Mit zunehmend sinkender Menge der Verdauungsenzyme wird auch die Nahrung immer schlechter zersetzt. Schlecht zersetzte Nahrung wird nicht richtig verdaut (Malabsorption). Der Betroffene kann voluminöse, ungewöhnlich faul riechende, fettige Stühle produzieren (Steatorrhoe). Der Stuhl ist hell und kann sogar Öltropfen enthalten. Die unzureichende Aufnahme der Nahrung führt auch zu Unterernährung, Vitaminmangel und Gewichtsverlust. Komplikationen einer chronischen Pankreatitis Flüssigkeit kann sich ansammeln, die Pankreaspseudozyste genannt wird. Pseudozysten können bluten oder reißen und einige können sich so ausdehnen, dass sie Schmerzen verursachen oder den Zwölffingerdarm (Duodenum) oder die Gallengänge verstopfen. Schließlich werden die Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört, die Insulin produzieren, wodurch sich allmählich eine Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus entwickelt. Personen mit chronischer Pankreatitis haben ein erhöhtes Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Diagnose von chronischer Pankreatitis Bildgebende Verfahren

Funktionstests der Bauchspeicheldrüse

Mitunter Bluttests Der Arzt vermutet eine chronische Pankreatitis aufgrund der Symptome und Schübe einer akuten Pankreatitis in der Krankengeschichte oder aufgrund von starkem Alkoholkonsum. Die Diagnose wird mithilfe von bildgebenden Verfahren und Funktionstests der Bauchspeicheldrüse gestellt. Wussten Sie ... Bildgebende Verfahren Es können Röntgenaufnahmen des Bauchs erstellt werden, um auf Kalziumablagerungen in der Bauchspeicheldrüse zu untersuchen, die sich bei manchen Menschen mit chronischer Pankreatitis bilden. Eine Computertomografie (CT-Aufnahme) des Bauchs kann erstellt werden, auf der Veränderungen der chronischen Pankreatitis und Komplikationen, wie eine Pseudozyste, sichtbar gemacht werden können. Viele Ärzte führen inzwischen eine besondere Form der Magnetresonanztomografie (MRT) durch, nämlich eine sogenannte Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie (MRCP). Die MRCP zeigt die Gallen- und Pankreasgänge deutlicher als ein CT-Scan. Mit einer endoskopischen retrograden Cholangiopankreatikographie (ERCP) kann der Gallen- und der Bauchspeicheldrüsengang betrachtet werden. Dieser Test wird nur selten zur Diagnose einer chronischen Pankreatitis verwendet. Ärzte können ihn manchmal einsetzen, wenn eine bestimmte Behandlung für den Bauchspeicheldrüsengang nötig ist, wie z. B., wenn ein Röhrchen (Stent) durch eine Verstopfung eingesetzt oder ein Stein im Gang entfernt werden muss. Eine endoskopische Ultraschalluntersuchung (hier wird ein Beobachtungsschlauch mit einer Ultraschallsonde an ihrem Ende über Mund und Magen in den ersten Abschnitt des Dünndarms eingeführt) ist ein weiterer Test, mit dem nach Auffälligkeiten in der Bauchspeicheldrüse und im Bauchspeicheldrüsengang gesucht werden kann. Weil Menschen mit einer chronischen Pankreatitis ein erhöhtes Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs tragen, wird bei Verschlechterung der Symptome oder eine Verengung des Bauchspeicheldrüsengangs auch ein Tumor vermutet. In diesen Fällen führt ein Arzt wahrscheinlich Blutuntersuchungen, einen MRT-Scan, einen CT-Scan und/oder eine endoskopische Ultraschalluntersuchung durch. Erläuterung der endoskopisch retrograden Cholangiopankreatikographie (ERCP) Funktionstests der Bauchspeicheldrüse Bei chronischer Pankreatitis können auch Tests der Bauchspeicheldrüse durchgeführt werden, die ihre Funktion untersuchen. Mit diesen Tests kann der Arzt feststellen, ob eine Pankreasinsuffizienz vorliegt, die zu einer Malabsorption führt. Der Stuhl kann auf seinen Fettgehalt oder auf Verdauungsenzyme, wie Elastase untersucht werden. Niedrige Konzentrationen von Elastase weisen auf eine Pankreasinsuffizienz hin. Bluttests Blutuntersuchungen sind weniger hilfreich als bei der Diagnose der akuten Pankreatitis, können jedoch erhöhte Amylase- und Lipasewerte zeigen (2 Enzyme, die von der Bauchspeicheldrüse gebildet werden). Blutuntersuchungen können außerdem angewendet werden, um den Blutzuckerspiegel (Glukose), der möglicherweise erhöht ist, zu kontrollieren.