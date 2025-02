Absaugen über eine nasogastrische Sonde

Intravenös verabreichte Flüssigkeiten

Operation bei Strangulation

Manchmal eine Kolostomie

Bei Verdacht auf Darmverschluss wird die betroffene Person immer im Krankenhaus behandelt.

Üblicherweise wird ein langer, dünner Schlauch durch die Nase in den Magen oder Darm gelegt (ein sogenannter nasogastrischer Schlauch). Sog wird an den Schlauch angelegt, um das angesammelte Material oberhalb des Verschlusses abzusaugen. Flüssigkeiten und Elektrolyten (Natrium, Chlorid und Kalium) werden über eine Vene (intravenös) verabreicht, um Wasser- und Salzverluste aufgrund von Erbrechen und Durchfall auszugleichen.

Manchmal löst sich ein Verschluss ohne weitere Behandlung von selbst wieder, vor allem wenn Vernarbung oder Verklebung (Adhäsion) die Ursache ist. Gelegentlich kann ein Endoskop (ein biegsamer Beobachtungsschlauch), das durch den After eingeführt wird, oder ein Barium-Einlauf, der den Dickdarm aufbläht, verwendet werden, um einige Erkrankungen zu behandeln, wie z. B. ein verdrehtes Dammsegment im unteren Abschnitt des Dickdarms. Am häufigsten wird jedoch so bald wie möglich operiert, wenn Ärzte an eine Strangulation denken.

Die Ursache des Verschlusses und das Aussehen des Darms bestimmen, ob der Chirurg die Blockade ohne Entfernung eines Darmabschnitts lösen kann. Manchmal können Adhäsionen zur Befreiung des eingeklemmten Darmabschnitts weggeschnitten werden. Diese können sich allerdings wieder bilden und erneut zu Verschlüssen führen. In einigen Fällen muss eine Ileostomie (ein Eingriff, bei dem das abgeschnittene Ende des Dünndarms dauerhaft mit einer operativ erstellten Öffnung in der Bauchdecke vernäht wird) oder Kolostomie (eine chirurgisch geschaffene Öffnung zwischen dem Dickdarm und der Bauchdecke – siehe Abbildung Kolostomie verstehen) durchgeführt werden.