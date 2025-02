E.-coli-Gastroenteritis

Enterohämorrhagische E. coli (auch Shigatoxinproduzierende E. coli genannt) ist der bedeutendste Subtyp von E. coli in den USA. Es verursacht blutigen Durchfall (hämorrhagische Colitis) und bei manchen Menschen eine schwere Komplikation, die als hämolytisch-urämisches Syndrom bezeichnet wird. O157:H7 ist der häufigste Stamm dieses Subtyps in den USA. Halbgares Rinderhackfleisch, nicht pasteurisierte Milch und Saft und verunreinigtes Wasser sind mögliche Quellen. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist in Tagesstätten häufig. Ausbrüche haben sich bei Menschen ereignet, die im Pool oder Seen oder in Wasserparks Schwimmen waren (Recreational Water Illnesses (durch Wasser übertragene Krankheiten) genannt). Das hämolytisch-urämische Syndrom kann bei Menschen jeden Alters auftreten, verläuft aber bei Kindern und älteren Erwachsenen am schwersten.