Geschwüre entstehen, wenn die normale Abwehr und die Reparaturmechanismen der Magenschleimhaut oder des Zwölffingerdarms geschwächt sind, sodass die Wand mit größerer Wahrscheinlichkeit durch Magensäure geschädigt wird.

Die mit Abstand zwei häufigsten Ursachen für peptische Geschwüre sind:

Helicobacter-pylori-Infektion des Magens

Anwendung nichtsteroidaler Antirheumatika (NSAR) wie Aspirin oder Ibuprofen oder Naproxen

Eine Infektion mit H. pylori liegt bei 50 bis 70 % der Patienten mit Zwölffingerdarmgeschwüren und bei 30 bis 50 % der Patienten mit Magengeschwüren vor.

Die Verwendung von NSAR ist in mehr als 50 % der Fälle die Ursache für peptische Geschwüre. Die meisten Menschen, die NSAR einnehmen, entwickeln aber keine peptischen Geschwüre.

Raucher haben ein größeres Risiko, ein peptisches Geschwür zu bekommen, als Nichtraucher. Ihre Geschwüre heilen langsamer ab und bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie wieder auftreten.

Obwohl Alkohol die Produktion der Magensäure erhöht, scheint das Trinken moderater Alkoholmengen keine Geschwüre zu verursachen oder deren Heilung negativ zu beeinflussen.

Stress kann Geschwüre verursachen. Ärzte stellten eine höhere Inzidenz von Magengeschwüren in Japan nach einem Erdbeben und in New York nach den Terrorangriffen am 11. September fest.

Eine seltene Ursache für peptische Geschwüre ist eine Krebsart, bei der ein Hormon namens Gastrin freigesetzt wird, das eine übermäßige Säureproduktion verursacht (siehe Zollinger-Ellison-Syndrom). Die Symptome von bösartigen Geschwüren sind denen von gutartigen Geschwüren sehr ähnlich. Bösartige Geschwüre sprechen aber normalerweise nicht gut auf die Behandlungen für gutartige Geschwüre an.

Bei rund 50 bis 60 % der Kinder mit Zwölffingerdarmgeschwüren sind peptische Geschwüre in der Familienanamnese zu verzeichnen.