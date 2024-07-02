Einige spezielle Hirntumoren

Kortikosteroide

Chemotherapie

Strahlentherapie

Kortikosteroide können den Tumor verkleinern, die Schwellung um ihn herum verringern und zu einer raschen Besserung führen. Die Besserung hält jedoch nicht an.

Eine Chemotherapie kann zu einer lang anhaltenden Verbesserung führen. Es werden mehrere chemotherapeutische Wirkstoffe wie Methotrexat und Cytosin-Arabinosid eingesetzt. Diese Medikamente werden in hohen Dosen über eine Vene (intravenös) verabreicht. Chemotherapeutische Wirkstoffe können auch in die Flüssigkeit gespritzt werden, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt (Liquor). Die Wirkstoffe werden in den Raum um das Rückenmark durch eine Nadel gespritzt, die zwischen zwei Wirbelknochen im Rücken in der unteren Wirbelsäule eingeführt wird. Manchmal werden mit einer Chemotherapie auch Immuntherapiemedikamente verabreicht, die auf bestimmte Proteine auf der Oberfläche der Lymphomzellen abzielen. Ein Beispiel dafür ist Rituximab.

Einige chemotherapeutische Wirkstoffe, die hochdosiert verabreicht werden, können die Stammzellen beeinträchtigen, die sich zu Blutkörperchen entwickeln. Wenn solche Medikamente verwendet werden, können Stammzellen aus dem Blut des Patienten entfernt werden, bevor die Chemotherapie begonnen wird, und dann nach der Chemotherapie wieder hinzugefügt werden. Dieses Verfahren (sogenannte autologe Stammzelltransplantation) kann die Bildung von Blutkörperchen wiederherstellen.

Manche Menschen leiden an Erkrankungen, die eine autologe Stammzelltransplantation unmöglich machen. Diese Personen können von einer Strahlentherapie profitieren. Da sich das primäre ZNS-Lymphom tendenziell im gesamten Gehirn ausbreitet, wird das gesamte Gehirn bestrahlt.

Jüngere haben eine höhere Überlebensrate als ältere Erwachsene.