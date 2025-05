Überblick über den Schlaf

NREM-Schlaf: NREM-Schlaf macht etwa 75 bis 80 Prozent der gesamten Schlafzeit bei Erwachsenen aus. Der Schlaf beginnt mit Stadium 1 (leichter Schlaf, der Schlafende kann ohne Mühe geweckt werden) und schreitet bis zu Stadium 3 fort (tiefster Schlaf, der Schlafende lässt sich nur schwer aufwecken). In Stadium 3 ist die Muskulatur erschlafft, der Blutdruck deutlich abgesunken, Atem- und Herzfrequenz niedrig. Menschen empfinden den Schlaf im Stadium 3 als qualitativ hochwertig.

REM-Schlaf: Die elektrische Aktivität im Gehirn ist außergewöhnlich hoch und erinnert in gewisser Weise an den Wachzustand. Die Augen bewegen sich rasch, manche Muskeln sind gelähmt, so dass bewusste Bewegungen nicht möglich sind. Jedoch können einige Muskeln unwillkürlich zucken. Die Atemfrequenz und Tiefe der Atemzüge sind erhöht.