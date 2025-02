Migräne tritt bei Menschen mit einem verhältnismäßig empfindlicheren Nervensystem als das von anderen auf. Bei diesen Menschen sind die Nervenzellen im Gehirn leicht zu stimulieren und produzieren so elektrische Aktivität. Während sich die elektrische Aktivität im Gehirn ausbreitet, werden verschiedene Funktionen, z. B. Sicht, Empfindung, Gleichgewicht, Muskelkoordination und Sprache, vorübergehend gestört. Diese Störungen verursachen die Symptome, die vor Beginn der Kopfschmerzen auftreten (die so genannte Aura). Die Kopfschmerzen treten auf, wenn der fünfte Hirnnerv (Trigeminusnerv) stimuliert wird. Dieser Nerv sendet Impulse (einschließlich Schmerzimpulse) von den Augen, der Kopfhaut, dem Vorderkopf, den oberen Augenlidern, dem Mund und dem Kiefer an das Gehirn. Eine Stimulierung des Nervs führt möglicherweise zur Freisetzung von Substanzen, die eine schmerzhafte Entzündung der Blutgefäße des Gehirns (zerebrale Blutgefäße) und der Gewebeschichten, die das Gehirn umhüllen (Meningen), verursachen. Die Entzündung ist für die pochenden Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Überempfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen verantwortlich.

Östrogen, das wichtigste weibliche Hormon, kann offenbar Migräneanfälle auslösen, was erklären könnte, warum Frauen häufiger als Männer unter Migräne leiden. Migränen können unter Umständen ausgelöst werden, wenn der Östrogenspiegel steigt oder schwankt. In der Pubertät, wenn der Östrogenspiegel steigt, sind Migräneanfälle bei Mädchen weitaus häufiger als bei Jungen. Manche Frauen leiden kurz vor, während oder kurz nach ihrer Periode unter Migräneanfällen. In den letzten drei Monaten der Schwangerschaft, wenn der Östrogenspiegel relativ stabil ist, kommt es in der Regel seltener zu Migräneanfällen, doch sie verschlimmern sich wieder nach der Geburt des Kindes, wenn der Östrogenspiegel rasch abnimmt. Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen und der Östrogenspiegel schwankt, fällt es besonders schwer, die Migräne zu kontrollieren.

Orale Kontrazeptiva (die Östrogen enthalten) und eine Östrogentherapie können zu einer Verschlimmerung von Migräneanfällen und zu einer Erhöhung des Risikos für Schlaganfälle bei Frauen führen, die Migräneanfälle mit einer Aura haben.

Folgendes kann auch Migräneanfälle auslösen:

Schlafmangel und Schlaflosigkeit

Wetterveränderungen, insbesondere barometrische Druckveränderungen

Rotwein

Bestimmte Lebensmittel

Hunger (wie z. B., wenn Mahlzeiten ausgelassen werden)

Übermäßige Sinnesreizung (zum Beispiel durch Lichtblitze oder starke Gerüche)

Stress

Verschiedene Lebensmittel wurden zwar mit Migräne in Zusammenhang gebracht, ob sie diese aber wirklich auslösen, ist unklar. Zu diesen Lebensmitteln gehören:

Tyraminhaltige Lebensmittel, wie lang gereifter Käse, Sojaprodukte, Favabohnen, Hartwurst, geräucherter oder getrockneter Fisch und bestimmte Nusssorten

Nitrathaltige Lebensmittel, wie Hotdogs und Aufschnitt

Mononatriumglutamat-(MNG)-haltige Lebensmittel, ein Geschmacksverstärker, der in Fast Food, Brühen, Gewürzmischungen und Gewürzen zu finden ist

Koffein (einschließlich des Koffeins in Schokolade)

Welche Nahrungsmittel eine Migräne auslösen, ist von Person zu Person unterschiedlich.

Kopfverletzungen, Nackenschmerzen oder ein Problem mit dem Kiefergelenk (temporomandibuläre Dysfunktion) lösen manchmal Migräneanfälle aus oder verstärken diese.

Die familiäre hemiplegische Migräne, eine seltene Unterform der Migräne, verursacht Schwäche auf einer Körperseite. Sie wird mit Gendefekten auf dem Chromosom 1, 2 oder 19 in Verbindung gebracht. Welche Rolle die Gene bei den häufigeren Migräneformen spielen, wird gegenwärtig untersucht.

In einigen Familien haben Familienangehörige unterschiedliche Migränesymptome. Einige haben hauptsächlich Kopfschmerzen. Andere leiden hauptsächlich an Schwindel (eine Form von Benommenheit) oder Schwäche auf einer Körperseite. Manche haben nur eine Migräneaura ohne Kopfschmerzen. Diese Befunde deuten darauf hin, dass Migräne mehr als nur eine Kopfschmerzerkrankung sein könnte.

Migräne mit Hirnstammaura (Basilarismigräne) ist eine weitere seltene Form von Migräne. Sie kann zu Schwindel, Kontroll- und Koordinationsstörungen von Körperbewegungen (Ataxie), Veränderungen des Sehvermögens, Tinnitus, undeutliches Sprechen und Aufmerksamkeitsstörungen führen.