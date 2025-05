Einklemmung des Gehirns

Die ersten Behandlungsschritte, die manchmal vom Rettungspersonal eingeleitet werden, bestehen darin, die folgenden Punkte abzuklären und gegebenenfalls zu behandeln:

ob die Atemwege frei sind

ob die Atmung angemessen ist

ob Puls, Blutdruck und Herzfrequenz normal sind (um sicherzustellen, dass Blut ins Gehirn gelangt)

Die Patienten werden zuerst in einer Notaufnahme behandelt und dann in die Intensivstation (ITS) eines Krankenhauses eingewiesen. An beiden Orten können Herzfrequenz, Blutdruck, Körpertemperatur und der Sauerstoffgehalt im Blut überwacht werden. Alle Auffälligkeiten in diesen Messungen werden sofort korrigiert, um eine weitere Schädigung des Gehirns zu vermeiden. Häufig wird sofort Sauerstoff gegeben und ein Schlauch in eine Vene eingeführt (eine Infusion), sodass schnell Medikamente oder Zucker (Glukose) gegeben werden können.

Bei sehr hoher oder sehr niedriger Körpertemperatur werden Maßnahmen zum Kühlen (Behandlung gegen Hitzschlag) oder Erwärmen (Behandlung gegen Hypothermie) getroffen. Alle anderen Erkrankungen (wie Herz- oder Lungenerkrankungen), falls vorhanden, werden behandelt.