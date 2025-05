Epiduralabszess in der Wirbelsäule

Antibiotika

Wenn Abszesse das Rückenmark zusammendrücken, eine sofortige Drainage

Eine rasche Behandlung von Epiduralabszessen ist erforderlich, um Probleme zu verhindern oder zu minimieren.

Möglicherweise sind Antibiotika ausreichend. Wenn Abszesse jedoch das Rückenmark zusammendrücken, was zu Schwäche oder Lähmung in den Beinen, Inkontinenz oder anderen schweren Problemen führt, wird sofort eine Drainage durchgeführt. Eine Eiterprobe aus dem Abszess wird zur Analyse und zum Anlegen einer Kultur an ein Labor geschickt, um die Bakterien zu bestimmen, die den Abszess verursachen.

Ohne die Testergebnisse abzuwarten, werden Antibiotika verabreicht, um die Bakterien zu behandeln, die in der Regel beteiligt sind. Nach Bedarf wird die Behandlung geändert, sobald die Testergebnisse vorliegen.