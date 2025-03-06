Blockierung der Blutversorgung zum Rückenmark

Die ersten Symptome einer blockierten Rückenmarksarterie sind in der Regel:

Plötzliche Rückenschmerzen, die von der Mitte des Rückens um den Brustkorb und die Brust ausstrahlen

Anschließend kommt es zu Muskelschwäche und unterhalb der betroffenen Stelle werden weder Hitze noch Kälte oder Schmerzen wahrgenommen. Die Symptome machen sich unmittelbar bemerkbar; mit der Zeit können sie teilweise nachlassen.

Bei einer starken Verringerung der Blutversorgung in der Vorderseite des Rückenmarks kommt es zu Taubheit und Lähmung der Beine. Hingegen bleiben die von der Rückseite des Rückenmarks gesteuerten Empfindungen – u. a. Berührungen, Erschütterungen, Fähigkeit, die Gliedmaßen zu spüren, ohne hinzuschauen (Lagesinn) – unbeeinträchtigt, da die Rückseite des Rückenmarks von anderen Quellen mit Blut versorgt wird. Nach den ersten Tagen können die Probleme teilweise wieder abklingen.

Muskelschwäche und Lähmungen können zu Druckgeschwüren und Atemproblemen führen. Blasen- und Darmfunktion können ebenso gestört sein wie die Sexualfunktion.