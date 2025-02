Tests bei Hirn-, Rückenmark- und Nervenerkrankungen

Gelegentlich kommt es vor, dass die Ärzte nicht in der Lage sind, die Ursache des Nervenschadens oder der Muskelschwäche aufgrund der Ergebnisse von Blutuntersuchungen, bildgebenden Verfahren, der Elektromyografie (EMG) oder einer Messung der Nervenleitfähigkeit zu bestimmen. In solchen Fällen überweisen Ärzte den Patienten in der Regel an einen Spezialisten, der eine kleine Gewebeprobe des Muskels und/oder Nervs entnimmt, um diese mikroskopisch untersuchen zu können (Biopsie). Die Probe wird aus einem Bereich des Körpers entnommen, an dem Symptome auftreten. Durch die Färbung der Probe können die Ärzte das Muster der Muskel- oder Nervenschädigung sowie das eventuelle Vorhandensein weißer Blutkörperchen, die auf eine Entzündung hinweisen, feststellen.