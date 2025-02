Neurologische Untersuchung

Die sensorischen Nerven tragen Informationen über Berührung, Schmerz, Wärme und Kälte (Temperatur), Erschütterung, die Lage der Körperteile und die Form von Gegenständen vom Körper an das Gehirn weiter. Diese Sinne können alle untersucht werden. Empfindungsstörungen oder reduzierte Wahrnehmung von Empfindungen können auf die Beschädigung eines sensorischen Nervs, des Rückenmarks oder bestimmter Teile des Gehirns hinweisen.

Informationen von spezifischen Bereichen auf der Körperoberfläche, die man Dermatome nennt, werden an einen bestimmten Abschnitt des Rückenmarks und anschließend an das Gehirn weitergeleitet. Durch die Identifizierung der Bereiche, in denen Wahrnehmungsstörungen oder -verluste auftreten, können die Ärzte das spezifische Rückenmarksniveau festlegen, in dem die Schädigung erfolgte.

Dermatome

Die Empfindung in der Haut wird untersucht. Meist konzentriert sich der Arzt auf ein Gebiet, in dem der Patient über Taubheit, Kribbeln oder Schmerzen klagt. Der beste Screening-Test für Empfindungsverlust besteht darin, die Haut im Gesicht, am Körper und an allen vier Gliedmaßen mit einer Nadel oder einem stumpfen Gegenstand (wie dem Kopf einer Sicherheitsnadel) zu berühren, um festzustellen, ob der Patient zwischen spitzen und stumpfen Reizen unterscheiden kann. Der Arzt testet beide Körperseiten. Wenn der Arzt einen Empfindungsverlust in einem bestimmten Bereich feststellt, testet er umliegende Bereiche, um das Ausmaß des Verlusts abzuschätzen. Dieser Ansatz ermöglicht es ihm, die Lage der Störung im Gehirn, im Rückenmark oder im peripheren Nervensystem zu bestimmen.

Eine sanfte (leichte) Berührung wird mit einem Wattebausch untersucht.

Der Temperatursinn (Fähigkeit, Hitze und Kälte zu spüren) wird mit einer Stimmgabel untersucht. Beide Gabeln sind kalt und die untersuchende Person erwärmt eine davon durch leichtes Reiben. Dann wird jeweils mit einer der Gabeln die Haut des Patienten berührt.

Der Vibrationssinn wird ebenfalls mit einer Stimmgabel untersucht. Diese wird leicht angestoßen, sodass sie vibriert. Dann wird sie an ein Fingergelenk gehalten, um festzustellen, ob und wie lange der Patient die Vibration spürt.

Um den Lagesinn zu beurteilen, bewegt der Arzt einen Finger oder Zeh des Patienten auf oder ab und bittet ihn, ohne hinzusehen seine Position zu beschreiben.

Die Fähigkeit, die Form von Gegenstände zu erkennen, wird untersucht, indem dem Patienten ein bekanntes Objekt wie ein Schlüssel oder eine Sicherheitsnadel in die Hand gegeben wird und dieser das Objekt ohne hinzusehen identifizieren soll. Der Arzt kann mit dem Finger Buchstaben oder Zahlen in die Handfläche des Patienten zeichnen und diesen bitten, diese zu identifizieren. Wenn der Betroffene diese nicht identifizieren kann, ist möglicherweise die Hirnrinde (die äußere Schicht des Großhirns, der größte Teil des Gehirns) beschädigt. Dieser Teil des Gehirns integriert und interpretiert Sinnesinformationen von verschiedenen Quellen.