Lewy-Körperchen-Demenz und Parkinson-Demenz

Im Frühstadium schwanken die geistigen Funktionen oft erheblich von Tag zu Tag oder Woche zu Woche und manchmal auch von einem Moment auf den anderen. An einem Tag sind die Betroffenen vielleicht in der Lage, sich vernünftig zu unterhalten, am nächsten Tag sind sie dagegen unaufmerksam, schläfrig und fast stumm. Betroffene können für lange Zeiträume leer in den Raum starren.