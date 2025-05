Alzheimer-Krankheit

Da Alzheimerkranke vergessen haben, wie man sich normal verhält, können sie unangemessene Verhaltensweisen an den Tag legen. Wenn ihnen heiß ist, ziehen sie sich in der Öffentlichkeit möglicherweise aus. Wenn sie sexuelle Impulse verspüren, können sie in der Öffentlichkeit masturbieren, obszöne und unangebrachte Sprache verwenden oder sexuelle Handlungen fordern.