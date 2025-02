University of Utah College of Pharmacy

Das Steroid Dehydroepiandrosteron (DHEA) wird in den Nebennieren hergestellt und in Sexualhormone (Östrogene und Androgene) umgewandelt. Die Wirkungen von DHEA auf den Körper sind der Wirkung von Testosteron ähnlich. DHEA kann künstlich aus der mexikanischen Yamswurzel hergestellt werden. Vom Verzehr dieser Pflanze wird jedoch abgeraten, da der menschliche Körper die Inhaltsstoffe nicht in DHEA umwandeln kann.

Eine synthetische Version von DHEA ist in Tabletten, Kapsel, Pulvern, Hautcremes und Gels erhältlich.

(Siehe auch Heilpflanzen und Ergänzungspräparate im Überblick.)

Behauptungen zu DHEA DHEA-Ergänzungspräparate werden zur Besserung der Stimmung, der Energiegewinnung, des Gesamtwohlbefindens und der Bewältigung von Stress eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche umfassen: Steigerung des Sexualtriebs

Förderung von tieferem nächtlichem Schlaf

Cholesterinsenkung

Erhöhung der Muskelkraft und Knochendichte

Verringerung des Körperfettanteils

Linderung von Depressionen

Verbesserung des Aussehens alternder Haut

Behandlung von Unfruchtbarkeit bei Frauen, die sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen Ein verschreibungspflichtiges DHEA–Vaginalzäpfchen wird zur Behandlung vaginaler Atrophie verwendet. Bei älteren Männern könnte damit Körperfett abgebaut werden. Bei älteren Frauen mit eingeschränkter Funktion der Nebennieren könnte DHEA die Lebensqualität und Depression verbessern, obwohl es dafür wahrscheinlich wirksamere komplementär- und alternativmedizinische Behandlungen gibt. Befürworter behaupten zudem, dass DHEA den Alterungsprozess umkehrt, die Hirnfunktion bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit verbessert und die Symptome von systemischem Lupus erythematodes (Lupus) mindert. Viele Athleten geben an, dass DHEA Muskeln aufbaut und die sportliche Leistungsfähigkeit erhöht. Allerdings ist die Anwendung von vielen professionellen Sportverbänden untersagt.

Nachweis für DHEA Viele der angeblichen medizinischen Vorteile von DHEA wurden bisher nicht nachgewiesen. Einige Belege deuten jedoch darauf hin, dass es Depressionen lindern (obwohl es sich nicht um eine Erstlinienbehandlung handelt), das Aussehen der alternden Haut verbessern und die Fruchtbarkeit bei Frauen, die sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen, verbessern könnte. Studien zeigten kaum Hinweise auf eine positive Wirkung der DHEA-Supplementierung auf die kognitive Funktion von Personen mittleren Alters oder älteren Menschen, die nicht an Demenz leiden.

Nebenwirkungen von DHEA Theoretisch könnte DHEA zu Akne, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Brustvergrößerung bei Männern und bei Frauen zu verstärkter Behaarung führen. Es könnte das HDL-Cholesterin (das gute Cholesterin) senken und das polyzystische Eierstocksyndrom (PCOS) verschlimmern. Außerdem könnte es das Wachstum von Prostata-, Leber- und Brustkrebs anregen. Diese Wirkung ließ sich jedoch bisher nicht bestätigen.

Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und DHEA DHEA könnte Blutungen bei Personen erhöhen, die Gerinnungshemmer einnehmen. DHEA hat bei Personen, die Antidepressiva einnehmen, Manie ausgelöst. DHEA könnte die antiöstrogene Wirkung von Tamoxifen, Aromatasehemmern (wie Anastrozol) und Fulvestrant antagonisieren. DHEA könnte die Konzentration von Triazolam (ein Benzodiazepin, das als Schlafmittel verwendet wird) erhöhen und die Wirksamkeit der Tuberkuloseimpfung mit dem Bacillus Calmette-Guérin (BCG) verringern.