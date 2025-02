Astragalus (Tragant)

Die meisten Menschen vertragen Astragalus gut. In seltenen Fällen haben sich bei den Teilnehmern an Astragalus-Studien jedoch leichte Nebenwirkungen wie Ausschläge, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Juckreiz, laufende Nase, Übelkeit und Durchfall entwickelt. Einige Astragalus-Arten, die nicht in handelsüblichen Ergänzungsmitteln enthalten sind, könnten giftig sein, da sie das Nervengift Swainsonin enthalten. Der Verzehr dieses Gifts in der Pflanze „Locoweed“ führt bei Tieren zum sogenannten Locoismus.

Es liegen nicht genügend Forschungsergebnisse vor, um angeben zu können, ob die Anwendung von Astragalus bei schwangeren und stillenden Frauen oder bei Kindern unbedenklich ist.

Wenn Astragalus, wie behauptet wird, die Aktivität des Immunsystems erhöht, könnte dies ein Problem für Menschen mit einer Autoimmunerkrankung wie Lupus, rheumatoider Arthritis oder multipler Sklerose sein.