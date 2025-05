Da es so viele sehr unterschiedliche Substanzen gibt, die als Adaptogene betrachtet werden, ist es nicht möglich, die gesamte Klasse zu erforschen. Jedes Adaptogen muss individuell untersucht werden.

Auch was genau „Stress“ bedeutet, ist nicht vollständig geklärt. Zum Beispiel gibt es die folgenden Arten von Stress:

Geistiger Stress, wie Belastung durch Familie und Arbeit (was die meisten Menschen als „Stress“ betrachten)

Körperlicher Stress, wie z. B. Wandern über lange Strecken oder Umgang mit extremer Kälte oder Hitze

Zellulärer Stress, bei dem die Körperzellen auf Mikroorganismen oder Toxine reagieren oder Sauerstoff- oder Nährstoffmangel ausgleichen

Diese Stressfaktoren sind so unterschiedlich, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein einzelnes Nahrungsmittel oder eine einzelne Substanz alle ähnlich beeinflussen könnte.

Viele der wissenschaftlichen Studien zur Belegung der Wirksamkeit von Adaptogenen umfassen die Messung von Chemikalien, die Zellen als Reaktion auf Stress freisetzen (wie Cortisol). Man geht davon aus, dass alles gut ist, was die Chemikalien, die als Reaktion auf Stressoren freigesetzt werden, verringert. Es ist jedoch nicht sicher, ob das stimmt. Die Zellen (und der Körper) müssen in der Lage sein, auf Stress zu reagieren. (In der Tat wird ein gewisser Grad von Stress allgemein als vorteilhaft angesehen.) Substanzen, welche die Chemikalien der Stressreaktion reduzieren, könnten daher nachteilig für die Zellen sein, da sie sie daran hindern, sich zu verteidigen.

Andere Substanzen, die in der Adaptogen-Forschung untersucht werden, können Proteine des neurologischen Systems wie das Neuropeptid Y, verschiedene Enzyme, bestimmte Neurotransmitter (wie Serotonin oder Dopamin) sowie Substanzen zur Stärkung des Immunsystems und zur Verringerung von Entzündungen (wie z. B. Antioxidationsmittel) umfassen. Doch Forschung, die sich auf die Messung von Substanzen in einem Reagenzglas mit Zellen beschränkt, ist nicht genug. Es müssen Studien am Menschen durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass eine tatsächliche Verbesserung erzielt werden kann. Zu Adaptogenen gibt es sehr wenige solcher bestätigender Studien, und die Forschung, die durchgeführt wird, ist oft von geringer Qualität und liefert keine konkreten Antworten.