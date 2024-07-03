Überblick über die medizinische Entscheidungsfindung

Bevor sie komplizierte, teure und/oder möglicherweise gefährliche Tests anordnen, führen Ärzte in der Regel ein ausführliches Gespräch mit den Patienten zu den Zielen des Diagnose- und Behandlungsplans. Die klassischen Ziele des Diagnose- und Behandlungsplans sind die Bestimmung und anschließende Heilung einer Erkrankung. Die Diagnosestellung ist jedoch nicht immer wünschenswert. Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele, bei denen dies zutreffen könnte:

Die betroffene Person möchte keine Behandlung für eine bestimmte Erkrankung.

Für eine bestimmte Erkrankung steht keine geeignete Behandlung zur Verfügung.

Wenn eine Person mit sehr schlechtem Gesundheitszustand beispielsweise keine Chemotherapie oder Operation wünscht, falls eine Krebserkrankung diagnostiziert wird, wäre es nicht angemessen, die Komplikationen eines invasiven diagnostischen Tests (z. B. einer Biopsie) zu riskieren, um die Krebserkrankung zu diagnostizieren.

Manchmal möchten die Patienten keinen Test durchführen lassen, weil sie wegen der Behandlung einer Erkrankung besorgt sind. Ein häufiges Beispiel ist Krebs, der oft unangenehme und mitunter gefährliche Behandlungen erfordert. Ärzte können die Patienten daran erinnern, dass sie womöglich anders darüber denken, wenn sie wüssten, dass sie an der Krankheit leiden, und dass sie der Test zu keiner Behandlung verpflichtet.

Ebenso lehnen Patienten Tests für Krankheiten möglicherweise ab, für die keine Behandlung zur Verfügung steht. Ein Beispiel wäre die Huntington-Krankheit, eine erbliche, fortschreitende, tödlich verlaufende neurologische Störung. Manche Personen mit der Huntington-Krankheit in der Familiengeschichte ziehen es womöglich vor, nicht zu wissen, ob sie das Gen in sich tragen, das die Krankheit verursacht. Andere Personen würden gerne getestet werden, um Entscheidungen über ihre Lebensweise für sich oder Familienmitglieder treffen zu können, die auch von genetischen oder anderen Tests profitieren könnten.

Ärzte und andere medizinische Fachkräfte müssen die möglichen Auswirkungen von Diagnose- oder Behandlungsempfehlungen auf ihre Patienten beurteilen. Sie müssen den Patienten dabei helfen, abzuwägen, welche Folgen es für sie haben kann, wenn eine schwere Erkrankung unerkannt bleibt, obwohl die Diagnose unwahrscheinlich ist. Genauso ist es bei Therapieentscheidungen. Bei einer leichten Erkrankung wird ein Arzt wahrscheinlich keine Behandlungen empfehlen, wenn diese ernsthafte Nebenwirkungen hervorrufen können. Bei schweren, aber heilbaren Erkrankungen kann dieses Risiko jedoch eher in Kauf genommen werden.

Wenn Ärzte und Patienten jedoch nicht die gleiche Auffassung von Risiken teilen, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung, kann es zu Problemen kommen. So könnte ein Patient große Bedenken gegenüber einem Medikament haben, das eine schwere Nebenwirkung verursachen kann, egal, wie selten diese auftritt. Der Arzt dagegen sieht möglicherweise keinen Grund zur Sorge, da diese Nebenwirkung kaum vorkommt. Es kann aber auch sein, dass ein Patient eine Nebenwirkung, die die meisten anderen kaum stört, als ernsthafte Belastung empfindet und der Arzt dies nicht nachvollziehen kann. Beispielsweise ist es für einen Berufskraftfahrer problematischer als für andere, ein Medikament einzunehmen, das müde macht oder aufgrund der möglichen Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit gesetzlich verboten ist.

Oft ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Krankheit und Therapie nicht so leicht abzuschätzen. Ein Arzt kann die Risiken und Vorteile einer Behandlung anders einschätzen als sein Patient. Diese unterschiedlichen Ansichten sollten Patienten mit ihrem Arzt besprechen. Ein Risiko zu kennen, kann bei der Gewichtung der Behandlungsmöglichkeiten hilfreich sein. Der Arzt kann verschiedene Behandlungen vorstellen und den Patienten in die endgültige Entscheidung einbeziehen. Durch die Beurteilung der Risiken der verschiedenen Optionen und die Einbeziehung seiner persönlichen Werte kann ein Patient besser informiert über seine gesundheitliche Versorgung entscheiden.

Der Patient sollte mit dem Arzt offen darüber sprechen, wie er sich seine Behandlung vorstellt. Das gilt vor allem dann, wenn die Erkrankung diese Willensäußerung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zulässt, z. B. bei einer unheilbaren Krankheit (siehe Patientenverfügung). Das Wissen über die Wünsche und Bedenken von engen Angehörigen und Freunden hilft auch medizinischen Fachkräften, die beste Versorgung bereitzustellen.