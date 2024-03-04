Prothesenteile

Die Prothese wird entweder direkt auf die Haut oder über eine Kontaktfläche aus verschiedenen dünnen, über dem Stumpf sitzenden Gewebeschichten am Körper befestigt.

Eine über der verbleibenden Gliedmaße getragene Gelpolster-Kontaktfläche schützt die Haut und hilft den Druck gleichmäßig zu verteilen. Wenn der Stumpf eine unregelmäßige Form hat (z. B. bei tiefen Narben, scharfen Knochen oder Verbrennungen), können formangepasste Kontaktflächen erforderlich sein. Idealerweise sollten Patienten 2 identische Kontaktflächen haben, damit sie diese tagsüber wechseln können. Wenn die Kontaktflächen häufig gewechselt werden, wird ihre Elastizität und Form geschont und sie halten länger. Die Kontaktfläche wird normalerweise alle 6 Monate ausgetauscht und bei sehr aktiven Personen alle 3 bis 4 Monate.

Ein Prothesenstrumpf kann anstelle einer Gel-Kontaktstelle getragen werden. Die Strümpfe sind aus Wolle, Nylon oder synthetischen Fasern gefertigt, wobei manchmal ein dünnes Gelkissen zwischen die Schichten der Fasern eingearbeitet ist. Die Strümpfe sind in unterschiedlichen Dicken (Lagen) erhältlich. Es ist ganz normal, dass sich die verbleibende Gliedmaße im Verlauf des Tages aufgrund der durchgeführten Aktivitäten, des Wetters und aufgrund anderer Faktoren verändert. Diese Veränderungen werden durch prothetische Socken und spezielle Polster abgefedert. Indem man einen oder mehrere Strümpfe unterschiedlicher Dicke anzieht oder auszieht, kann der Patient die Passgröße des Schafts anpassen, während sich die Größe der verbleibenden Gliedmaße tagsüber verändert. Wenn eine bequeme, stabile Passform nicht mit der Verwendung von prothetischen Socken oder speziellen Pads gewährleistet werden kann, kann der Orthopädietechniker (ein Experte, der Prothesen entwirft, anpasst, sie her- und einstellt) den Schaft anpassen.