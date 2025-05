Szintigrafie

Die Kombination des Radionuklids und der Substanz, die durch das Radionuklid markiert wird, wird als radioaktiver Tracer bezeichnet. Über die Bildgebung können Ärzte erkennen, wo der Tracer Strahlung anzieht und abgibt. Dafür stehen Spezial-Scanner und -kameras, z. B. Gamma-Kameras zur Verfügung. Die Kamera stellt ein flaches Bild von der Stelle her, an der sich der Tracer ansammelt. Manchmal analysiert ein Computer die Strahlung und produziert eine Reihe zweidimensionaler Bilder, die wie Scheibenschnitte des Körpers aussehen.

Normalerweise wird der Tracer in eine Vene injiziert, doch bei manchen Untersuchungen wird er geschluckt, inhaliert, unter die Haut (subkutan) oder in ein Gelenk gespritzt. Die Bildgebung erfolgt, nachdem der Tracer sich zu seinem Zielgewebe begeben hat, was beinahe sofort oder erst nach mehreren Stunden der Fall sein kann.