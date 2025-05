Röntgenaufnahmen können auch nach Gabe eines röntgendichten Kontrastmittels (manchmal fälschlicherweise als „Farbstoff“ bezeichnet) erfolgen, das in eine Vene gespritzt, oral oder durch Einführen in den After (Rektum) verabreicht wird. Durch das röntgendichte Kontrastmittel wird das abgebildete Gewebe bzw. die Struktur für Strahlen weniger durchlässig als das umgebende Gewebe. Auf der Röntgenaufnahme erscheint es dadurch weißer und ist besser sichtbar.

Bei einer konventionellen Angiografie wird eine Röntgenaufnahme nach Injektion eines röntgendichten Kontrastmittels in die Blutgefäße durchgeführt.

Vor einer Röntgenuntersuchung des Magen-Darm-Trakts werden Patienten möglicherweise gebeten, das strahlenundurchlässige Kontrastmittel Barium bzw. Gastrografin als Flüssigkeit oder in einer Mahlzeit einzunehmen. In der Röntgenaufnahme lassen sich dann die so hervorgehobene Speiseröhre, der Magen und der Dünndarm darstellen. Ein Röntgenassistent kann das Barium auch über ein in den Anus eingeführtes Rohr (Kontrasteinlauf) verabreichen, dann vorsichtig Luft in den unteren Teil des Darms (Kolon) pumpen und ihn so erweitern. Barium erleichtert die Darstellung von Geschwüren, Tumoren, Verschlüssen, Polypen und Divertikulitis. Der Barium-Kontrasteinlauf kann zu milden bis moderaten, krampfartigen Schmerzen und Stuhldrang führen.

Für die Bildgebung der Speiseröhre, des Magens und des oberen Darmtrakts hat die Endoskopie die Röntgenuntersuchung nach Einnahme von Barium oder Gastrografin weitgehend verdrängt.