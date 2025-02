Körperdysmorphe Störung

Die Symptome einer körperdysmorphen Störung können sich allmählich entwickeln oder schlagartig auftreten, unterschiedlich intensiv sein und wahrscheinlich chronisch werden, wenn sie nicht entsprechend behandelt werden. Häufig geht es um Probleme mit dem Gesicht oder dem Kopf, können jedoch jedes andere Körperteil oder auch mehrere Teile des Körpers betreffen oder sie können von einem Körperteil zum andern wechseln. Die Betroffenen können sich beispielsweise einbilden, an Haarausfall, Akne, Falten, Narben, falsche Gesichtsfarbe oder übermäßige Gesichts- oder Körperbehaarung zu leiden. Oder es gibt Menschen, die sich hauptsächlich auf Form oder Größe eines Körperteils konzentrieren wie z. B. Nase, Augen, Ohren, Mund, Brüste, Beine oder Gesäß. Manche Männer mit normalem oder sogar athletischem Körperbau denken, dass sie zu wenig Muskeln haben und sind davon besessen, Gewicht und Muskelmasse aufzubauen, was als Muskeldysmorphie bezeichnet wird. Die Betroffenen beschreiben die ungeliebten Körperteile als hässlich, unattraktiv, deformiert, abscheulich oder monströs.

Die meisten Personen mit körperdysmorpher Störung sind sich nicht bewusst, dass sie tatsächlich normal aussehen.

Die meisten Personen mit körperdysmorpher Störung haben Probleme, sich nicht mit dieser Sorge zu beschäftigen und verbringen täglich mehrere Stunden damit, über ihre wahrgenommenen Makel zu grübeln. Sie glauben möglicherweise, dass andere Menschen sie wegen ihres Aussehens anstarren oder sich über sie lustig machen. Die meisten Betroffenen kontrollieren sich häufig im Spiegel, andere meiden Spiegel, und wieder andere schwanken zwischen diesen beiden Verhaltensweisen.

Viele Betroffene stehen unter dem Zwang, sich übertrieben herzurichten, zupfen an der Haut (um wahrgenommene Hautfehler zu entfernen oder zu korrigieren) und suchen nach Bestätigung, dass die wahrgenommenen Makel tatsächlich vorhanden sind. Sie wechseln häufig Ihre Kleidung, um zu versuchen, ihre nicht existierenden oder leichten Makel zu verstecken oder zu kaschieren, oder sie versuchen, ihr Erscheinungsbild anderweitig zu verbessern. So lassen sich Betroffene beispielsweise einen Bart wachsen, um wahrgenommene Narben zu verstecken oder tragen eine Kopfbedeckung, um leicht schütteres Haar zu verdecken. Die meisten von ihnen lassen, manchmal wiederholt, kosmetische medizinische (am häufigsten dermatologische), zahntechnische oder chirurgische Behandlungen vornehmen, um ihren wahrgenommenen Makel zu korrigieren. Solche Behandlungen sind normalerweise wenig erfolgreich und können die Sorge über einen Makel noch verstärken. Männer mit Muskeldysmorphie nehmen u. U. Anabolika (z. B. Testosteron) ein. Dies kann gefährlich sein.

Wussten Sie ...

Da Menschen mit einer körperdysmorphen Störung sich im Hinblick auf ihr Aussehen befangen fühlen, vermeiden es manche, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und gehen nicht zur Arbeit, in die Schule oder zu gesellschaftlichen Ereignissen. Manche Menschen mit schwerwiegenden Symptomen verlassen ihr Haus nur nachts, andere hingegen gar nicht. Dieses Verhalten führt deshalb häufig zur sozialen Isolation. In sehr schweren Fällen führt die körperdysmorphe Störung zur Behinderung. Die durch die Störung verursachten Leiden und Fehlfunktionen können zu Depressionen, Drogen- oder Alkoholproblemen, wiederholten Psychiatrieeinweisungen, Selbstmordverhalten und Selbstmord führen.

Im Laufe ihres Lebens haben etwa 80 Prozent der Menschen mit körperdysmorpher Störung Selbstmordgedanken und 25 bis nahezu 30 Prozent unternehmen einen Selbstmordversuch.

Viele Menschen mit körperdysmorpher Störung leiden auch an anderen psychischen Gesundheitsstörungen, wie einer schweren depressiven Störung, einer Substanzgebrauchsstörung, einer sozialen Angststörung oder einer Zwangsstörung.