Schizoide Persönlichkeitsstörung

Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien

Ärzte diagnostizieren Persönlichkeitsstörungen in der Regel anhand der Kriterien im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Auflage, Text Revision (DSM-5-TR), dem Standardnachschlagewerk für psychiatrische Diagnosen der American Psychiatric Association.

Damit Ärzte die Diagnose einer schizoiden Persönlichkeitsstörung stellen können, müssen die Betroffenen in tiefgreifender Weise distanziert und allgemein desinteressiert im Umgang mit anderen sein und im zwischenmenschlichen Austausch nur in begrenztem Maß Gefühle äußern, was sich in mindestens 4 der folgenden Handlungen ausdrückt:

Sie möchten keine engen Beziehungen und fühlen sie in ihnen auch nicht wohl, einschließlich Beziehungen mit Familienmitgliedern.

Sie bevorzugen vor allem Aktivitäten im Alleingang.

Sie haben wenig bis gar kein Interesse an sexuellem Austausch mit einer anderen Person.

Nur sehr wenige Aktivitäten machen ihnen Freude, wenn überhaupt.

Sie haben keine engen Freunde oder Vertraute, mit Ausnahme vielleicht eines nahestehenden Verwandten.

Sie scheinen gegenüber Lob und Kritik anderer erhaben.

Sie sind gefühlskalt und distanziert und drücken keine Gefühle als Reaktion auf Ereignisse oder Interaktionen mit anderen aus.

Außerdem müssen die Symptome bereits früh in der Kindheit begonnen haben.