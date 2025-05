Kognitive Verhaltenstherapie

Manchmal Medikamente

Die allgemeinen Behandlungsgrundsätze für eine paranoide Persönlichkeitsstörung entsprechen denen aller anderen Persönlichkeitsstörungen.

Weil Menschen mit paranoider Persönlichkeitsstörung so argwöhnisch und misstrauisch sind, haben Ärzte häufig Probleme, eine kooperative Beziehung in gegenseitigem Respekt mit ihnen aufzubauen. Um eine Beziehung aufbauen zu können und damit die Betroffenen dazu zu ermutigen, an der Behandlung teilzunehmen, versuchen Ärzte häufig, sämtliche Verdachtsmomente, an denen irgendetwas dran ist, anzuerkennen.

Bei einer paranoiden Persönlichkeitsstörung ist keine Behandlung wirklich wirksam. Wenn Personen sich jedoch bereit erklären, mitzumachen, könnte eine kognitive Verhaltenstherapie von Nutzen sein.

Medikamente, wie etwa Antidepressiva und neuere Antipsychotika (der zweiten Generation) können zur Behandlung bestimmter Symptome verschrieben werden. Antipsychotika der zweiten Generation können die Angst und Paranoia mindern helfen.