Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPD)

Ärztliche Beurteilung auf der Basis standardisierter psychiatrischer Diagnosekriterien

Ärzte diagnostizieren Persönlichkeitsstörungen in der Regel anhand der Kriterien im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Auflage, Text Revision (DSM-5-TR), dem Standardnachschlagewerk für psychiatrische Diagnosen der American Psychiatric Association.

Damit Ärzte die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung stellen können, müssen die Betroffenen in der Vergangenheit instabile Beziehungen, ein wechselndes Selbstbild und Gemütszustand und impulsiv gehandelt haben, was sich in mindestens 5 der folgenden Handlungen ausdrückt:

Sie unternehmen verzweifelte Versuche, nicht verlassen zu werden (tatsächlich oder eingebildet).

Sie unterhalten instabile und intensive Beziehungen, die zwischen Idealisierung und Herabsetzung der anderen Person schwanken.

Sie ändern häufig ihr Selbstbild oder ihre Ansichten über sich selbst.

Sie handeln in mindestens 2 Bereichen, bei denen sie sich schaden können, impulsiv (wie z. B. unsicherer Sex, Fressgelage oder rücksichtsloses Fahren).

Sie neigen immer wieder zu selbstmordbezogenem Verhalten, unter anderem versuchen sie, Selbstmord zu begehen oder drohen damit oder verletzen sich selbst.

Sie haben einen raschen Stimmungswechsel, der in der Regel nur einige Stunden anhält und selten länger als einige Tage andauert.

Sie fühlen dauerhaft eine Leere in sich.

Sie werden unangemessen und sehr wütend oder haben Probleme ihre Wut zu kontrollieren.

Sie haben vorübergehend paranoide Gedanken oder schwere dissoziative Symptome (ein Gefühl, nicht da oder sich selbst entfremdet zu sein), die durch Stress ausgelöst werden.

Außerdem müssen die Symptome bereits früh in der Kindheit begonnen haben.