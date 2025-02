Genderinkongruenz und Geschlechtsdysphorie

Bei vielen Erwachsenen oder Jugendlichen Geschlechtshormontherapie und manchmal Geschlechtsoperationen (Brust-, Genital- oder Gesichtschirurgie)

Manchmal andere Behandlungen (z. B. Stimmtherapie oder Elektrolyse)

Eine Psychotherapie mit Jugendlichen und Erwachsenen ist oft hilfreich, um alle gleichzeitig bestehenden psychischen Gesundheitsbedenken oder Probleme der Geschlechtsumwandlung anzugehen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Das Ziel der Behandlung von Transgender-Personen mit Geschlechtsdysphorie ist laut der World Professional Association for Transgender Health „ein dauerhaftes persönliches Wohlbefinden mit ihrem geschlechtlichen Selbst zu erreichen, mit dem Ziel, ihre allgemeine körperliche Gesundheit, ihr psychisches Wohlbefinden und ihre Selbstverwirklichung zu optimieren“.

Manche Transgender-Erwachsene sind damit zufrieden, ihren Geschlechtsausdruck zu ändern, indem sie in der Gesellschaft arbeiten, leben und sich ankleiden, wie es ihrer Geschlechtsidentität entspricht. Dies wird als soziale Geschlechtsumwandlung bezeichnet. Sie ändern vielleicht ihren Namen und lassen diesen amtlich eintragen (z. B. in ihrem Führerschein), um ihre Rolle als anderes Geschlecht in der Gesellschaft bei der Arbeit und im Alltag zu unterstützen.

Die meisten Transgender-Erwachsenen, die eine medizinische Behandlung in Anspruch nehmen, wünschen eine Hormontherapie und/oder Operation, damit ihr körperliches Erscheinungsbild dem ihres identifizierten Geschlechts ähnelt. Sie möchten keine psychologische Behandlung. Eine Psychotherapie, um die Geschlechtsidentität einer Transgender-Person zu „konvertieren“ (sogenannte Reparativtherapie oder Konversionstherapie), ist unwirksam und kann schädlich sein.

Wenn eine medizinische oder chirurgische Behandlung durchgeführt wird, zielt sie darauf ab, das Leid einer Person zu lindern und sie bei der Umwandlung zu unterstützen und nicht sie von ihrer Geschlechtsidentität abzubringen.

Medizinische oder chirurgische Behandlungen umfassen eine Kombination der Folgenden:

Geschlechtsangleichende Hormontherapie

Elektrolyse

Stimmtherapie

Geschlechtsangleichende Operation

Vor Beginn der Hormontherapie oder einer Operation sollten die Patienten mit einem Arzt über die Möglichkeiten zur Erhaltung der Fruchtbarkeit sprechen, wenn sie in Zukunft Kinder bekommen möchten. Außerdem kann eine Hormontherapie zwar die Fruchtbarkeit verringern, ist aber nicht als Verhütungsmittel wirksam, und Personen, die eine Hormontherapie erhalten, sollten bei Bedarf Verhütungsmittel anwenden.

Eine Psychotherapie gilt nicht mehr als Voraussetzung für eine Hormontherapie und/oder eine geschlechtsangleichende Operation. Allerdings können Fachkräfte für psychische Gesundheit Personen bei Folgendem unterstützen:

Feststellen, ob psychische Gesundheitsstörungen (z. B. eine Depression oder eine durch Substanzgebrauchsstörung entstandene Störung) vorliegen

Menschen helfen, mit negativen Reaktionen anderer Menschen umzugehen (wie Missbilligung oder Diskriminierung)

Betroffenen helfen, einen Weg zu finden, wie sie ihre Geschlechtsidentität auf eine ihnen angenehme Weise ausleben können

Gegebenenfalls Unterstützung beim Coming-out (andere Personen über ihre Transgender-Identität informieren) und bei der Geschlechtsumwandlung

Menschen, die mit nicht eindeutig als männlich oder weiblich feststellbaren Genitalien geboren wurden (nicht eindeutige Geschlechtsorgane) oder Genanomalien wie das Turner-Syndrom oder das Klinefelter-Syndrom haben, können unterschiedlich stark an einer Geschlechtsdysphorie leiden. Wenn Kinder jedoch eindeutig als Jungen oder Mädchen betrachtet und erzogen werden, haben die meisten von ihnen, selbst wenn die Genitalien uneindeutig sind, als Erwachsene ein klares Verständnis ihrer Geschlechtsidentität. Bei Kindern mit uneindeutigen Geschlechtsorganen werden Operationen an den Geschlechtsorganen häufig erst später durchgeführt, wenn sie älter sind und an der Entscheidungsfindung beteiligt sein können.

Geschlechtsangleichende Hormontherapie Einige Menschen mit Geschlechtsidentitätsstörung nehmen nicht nur Verhalten, Kleidung und Eigenarten des anderen Geschlechts an, sondern nehmen auch Hormone ein, um ihre sekundären Geschlechtsmerkmale zu verändern: Bei Personen, die bei Geburt als männlich festgestellt wurden , führt die Behandlung mit dem weiblichen Hormon Östrogen zu Brustwachstum und anderen Körperveränderungen, wie verringerter Gesichts- und Körperbehaarung und einer Umverteilung von Fett auf die Hüften.

Bei Personen, die bei Geburt als weiblich festgestellt wurden, führt die Behandlung mit dem männlichen Hormon Testosteron beispielsweise zum Wachsen von Barthaaren, zum Tieferwerden der Stimme und zu Veränderungen im Körpergeruch und der Verteilung von Körperfett und -muskeln. Neben den körperlichen Veränderungen wirkt sich die Hormontherapie auch psychisch vorteilhaft aus. Die Betroffenen fühlen sich nun wohler in ihrer Haut, nicht mehr so ängstlich und besser in der Lage, als das von ihnen bevorzugte Geschlecht aufzutreten.