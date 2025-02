Dissoziative Identitätsstörung (Multiple Persönlichkeitsstörung) Von Stanford University School of Medicine David Spiegel , MD , Überprüft/überarbeitet Mai 2023 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Bei der dissoziativen Identitätsstörung, früher multiple Persönlichkeitsstörung genannt, alternieren zwei oder mehrere Identitäten in derselben Person. Diese Identitäten können Sprach-, Temperament- und Verhaltensmuster aufweisen, die sich von denen unterscheiden, mit denen die Person normalerweise in Verbindung gebracht wird. Außerdem kann sich die Person auch nicht an Informationen erinnern, an die man sich normalerweise problemlos erinnern könnte, wie etwa alltägliche Ereignisse, wichtige persönliche Informationen und/oder traumatische oder belastende Ereignisse.