Medikamente zur Behandlung von Depressionen

Ketamin ist ein Anästhetikum. Forscher haben jedoch herausgefunden, dass die von Ketamin betroffenen Mechanismen im Gehirn eine Rolle bei der Depression spielen, und wenn der Wirkstoff in (niedrigeren) Dosen verabreicht wird, die für eine Narkose nicht ausreichen würden, eine schnelle Besserung der depressiven Symptome erzielen kann. Esketamin, eine Form von Ketamin, ist auch für Menschen mit schwerer depressiver Störung verfügbar, die auf herkömmliche Behandlungen nicht angesprochen haben. Es wird als Nasenspray verabreicht. Es wird in geringeren Dosen als bei einer Narkose (Anästhesie) verabreicht.

Die meisten Patienten, die Ketamin oder Esketamin erhalten, erleben innerhalb von 3 bis 4 Stunden einen Rückgang ihrer depressiven Symptome. Dies ist im Vergleich zu den meisten antidepressiven Medikamenten, die ihre Wirksamkeit erst nach mehreren Wochen entfalten, eine sehr schnelle Reaktion. In den meisten Fällen beginnt die Wirkung von Ketamin oder Esketamin nach 1 oder 2 Wochen nachzulassen. Die Dosis kann einige Wochen lang wiederholt verabreicht werden. Leider hört das Medikament schon nach wenigen Monaten auf, zu wirken. Es gibt einige wenige Patienten, die mit nur einer Behandlung einen ganzen Monat lang eine Wirkung spüren.

Nebenwirkungen können innerhalb von 1 bis 2 Stunden auftreten, u. a. erhöhter Blutdruck, Übelkeit und Erbrechen und Auswirkungen auf die geistige Verfassung, z. B., dass sich die Patienten von sich selbst losgelöst fühlen (Derealisation), Patienten, die eine Verzerrung von Zeit und Raum erleben oder unter Sinnestäuschungen leiden. Diese Medikamente werden in der Regel in einer Arztpraxis oder in einer Klinik verabreicht, damit die Ärzte die Person ein paar Stunden lang auf Nebenwirkungen hin überwachen können, und weil Ketamin ein Medikament ist, das süchtig machen kann und manchmal als Freizeitdroge missbraucht wird.