COVID-19 und akute Nierenschädigung

VonAnna Malkina, MD, University of California, San Francisco
Überprüft vonNavin Jaipaul, MD, MHS, Loma Linda University School of Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Feb. 2025
Insbesondere bei schwer an COVID-19 erkrankten Patienten kann sich ein plötzliches Nierenversagen (eine akute Nierenschädigung) entwickeln.

Das Sterberisiko im Zusammenhang mit COVID-19 steigt, wenn die Betroffenen auch an einer akuten Nierenschädigung leiden. Faktoren, die das Risiko für die Entstehung einer akuten Nierenschädigung bei Personen mit COVID-19 erhöhen, sind unter anderem:

  • Alter

  • Ethnizität (schwarze Menschen haben ein höheres Risiko)

  • Bestimmte andere schwere Erkrankungen, wie Diabetes, Bluthochdruck (Hypertonie) und Herzerkrankungen

  • Die Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung

  • Kreislaufschock, der Medikamente zur Aufrechterhaltung des Blutdrucks erforderlich macht

Es ist nicht klar, was bei Personen mit COVID-19 zu einer akuten Nierenschädigung führt. Zu den Möglichkeiten gehören:

  • Ischämie (unzureichende Blutversorgung des Gewebes), verursacht durch die Reaktion des Körpers auf das Virus

  • Eine durch die Reaktion des Körpers auf das Virus verursachte Entzündung

  • Direkte Schädigung der Nieren durch das Virus, das COVID-19 verursacht

Die Symptome sowie die Ergebnisse von Blut- und Urintests ähneln denen einer durch andere Erkrankungen verursachten akuten Nierenschädigung.

Ärzte behandeln die akute Nierenschädigung bei COVID-19 durch unterstützende Maßnahmen, unter anderem:

  • Intravenöse Flüssigkeiten und/oder Bluttransfusionen

  • Überwachung und Korrektur von Ungleichgewichten bei den Elektrolytspiegeln

  • Bei Bedarf Dialyse

Wenn eine Dialyse des Blutes erforderlich ist, werden Antikoagulanzien (Blutverdünner) verabreicht, um Blutgerinnsel zu verhindern.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

