COVID-19 und akute Nierenschädigung

Insbesondere bei schwer an COVID-19 erkrankten Patienten kann sich ein plötzliches Nierenversagen (eine akute Nierenschädigung) entwickeln.

Das Sterberisiko im Zusammenhang mit COVID-19 steigt, wenn die Betroffenen auch an einer akuten Nierenschädigung leiden. Faktoren, die das Risiko für die Entstehung einer akuten Nierenschädigung bei Personen mit COVID-19 erhöhen, sind unter anderem:

Alter

Ethnizität (schwarze Menschen haben ein höheres Risiko)

Bestimmte andere schwere Erkrankungen, wie Diabetes, Bluthochdruck (Hypertonie) und Herzerkrankungen

Die Notwendigkeit einer künstlichen Beatmung

Kreislaufschock, der Medikamente zur Aufrechterhaltung des Blutdrucks erforderlich macht

Es ist nicht klar, was bei Personen mit COVID-19 zu einer akuten Nierenschädigung führt. Zu den Möglichkeiten gehören:

Ischämie (unzureichende Blutversorgung des Gewebes), verursacht durch die Reaktion des Körpers auf das Virus

Eine durch die Reaktion des Körpers auf das Virus verursachte Entzündung

Direkte Schädigung der Nieren durch das Virus, das COVID-19 verursacht

Die Symptome sowie die Ergebnisse von Blut- und Urintests ähneln denen einer durch andere Erkrankungen verursachten akuten Nierenschädigung.

Ärzte behandeln die akute Nierenschädigung bei COVID-19 durch unterstützende Maßnahmen, unter anderem:

Intravenöse Flüssigkeiten und/oder Bluttransfusionen

Überwachung und Korrektur von Ungleichgewichten bei den Elektrolytspiegeln

Bei Bedarf Dialyse

Wenn eine Dialyse des Blutes erforderlich ist, werden Antikoagulanzien (Blutverdünner) verabreicht, um Blutgerinnsel zu verhindern.