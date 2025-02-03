Bei Erwachsenen ist die häufigste Ursache für eine Nierenvenenthrombose

Krebs

Nephrotische Syndrom

Beim nephrotischen Syndrom verliert die Niere ihre Fähigkeit, das Blut normal zu filtern, und es werden viel zu große Mengen an Eiweiß in den Urin abgegeben. Das Blut neigt außerdem vermehrt zu Blutgerinnseln.

Eine Nierenvenenthrombose wird unter Umständen auch durch Nierenkrebs oder Krankheiten verursacht, die Druck auf die Nierenvene (beispielsweise ein Tumor) oder die untere Hohlvene (Vena cava inferior) ausüben, in welche die Nierenvene mündet. Andere mögliche Ursachen sind Blutgerinnungsstörungen (Hyperkoagulabilität), Vaskulitis, systemischer Lupus erythematodes (Lupus), Sichelzellkrankheit oder Diabetes mit Nierenbeteiligung, Verwendung von oralen Kontrazeptiva, Verletzung, Kokaingebrauchsstörung oder (in seltenen Fällen), Thrombophlebitis migrans, eine an wechselnden Orten des Körpers auftretende Venenentzündung.